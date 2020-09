Purificateurs vs coronavirus : l’appareil est-il vraiment idéal ? Voici nos découvertes !

Vous avez les gestes barrières ainsi que le port du masque qui vous permet de vous protéger du coronavirus. Toutefois, certaines familles souhaitent envisager toutes les solutions pour que la maladie ne pénètre pas dans leur foyer. Ils prennent en compte toutes les techniques même les plus loufoques, les astuces de grand-mère… Contre toutes les attentes, ce sont les purificateurs d’air qui se retrouvent sur le devant de la scène, mais ont-ils une vraie efficacité ?

Les purificateurs d’air peuvent être intéressants

Comme c’est le cas pour les aspirateurs, certains ont la possibilité d’aspirer en un seul passage et d’autres n’arriveront pas à vous débarrasser des poils de votre chien. Pour les purificateurs d’air, le format reste le même, certains sont performants et d’autres pratiquement inutiles. De ce fait, tous les modèles ne doivent pas retenir votre attention et vous devez même être vigilant lors de votre achat afin de ne pas vous tromper.

[#Covid_19] Purificateur d’air professionnel contre le coronavirus : est-ce efficace ? 👉 Des éléments de réponse…https://t.co/ucKf4pRf7q — NatéoSanté (@NateoSante) April 24, 2020

Les purificateurs les plus intéressants ont un filtre HEPA, toutes les impuretés sont alors supprimées de votre environnement .

. Selon les données transmises par la Nasa et reprises par Cnews, les compétences de ce filtre sont réelles.

Les particules de 10 nanomètres sont alors évincées de votre quotidien, mais quel est l’intérêt face au coronavirus.

Si certains avancent une véritable lutte contre le coronavirus avec ces appareils, d’autres affirment qu’ils ne sont pas assez performants. Dans tous les cas, si vous achetez un tel produit, vous aurez un air beaucoup plus sain si vous suivez bien sûr toutes les précautions partagées dans la notice d’utilisation. La communauté scientifique ne souhaite pas valider à 100 % cette thèse concernant l’efficacité des purificateurs d’air contre le Covid-19. L’ANSES a même partagé ses doutes comme peut le préciser le journal. Les données rassemblées ne sont pas suffisantes pour jauger l’intérêt réel de cet appareil, d’où l’intérêt de prendre de vraies précautions. De ce fait, pour chasser le coronavirus de chez vous par exemple, il suffit de désinfecter le moindre recoin. De plus, des spécialistes ont précisé qu’il ne se promenait pas dans l’air, ce sont les humains qui le transportent.

SETi lance la vente en ligne d’un équipement de désinfection des surfaces et d’un purificateur d’air portable avec la technologie Violeds pour permettre la désinfection du nouveau coronavirus https://t.co/tHZOmerBEu pic.twitter.com/uWdV8yCJRG — BW_France (@BW_French) June 4, 2020

Attention à l’usage des purificateurs d’air

Finalement, ces appareils sont comme d’autres, il faut savoir les utiliser, car, dans le cas contraire, vous ne pourrez pas profiter d’un air de qualité. En effet, certaines machines vous proposent d’autres fonctionnalités avec de l’ozonation, du plasma, du chauffage ou encore du froid. Vous avez donc plusieurs techniques pour que l’air soit à la hauteur de vos attentes, mais à cause d’une mauvaise utilisation, et surtout d’un mauvais réglage, vous obtenez l’effet inverse. L’air peut alors se dégrader et il devient néfaste pour votre santé.

🇨🇳 Pandémie de #coronavirus : Pour protéger son fils (qui ne supportait pas de porter un masque) du #coronavirus, un père de famille a créé une « combinaison d’astronaute » pour enfant. Il y a intégré un « purificateur d’air » (France 2) #COVID19 #COVID pic.twitter.com/BWNnCfzlJL — Mediavenir (@Mediavenir) May 15, 2020

Généralement, les spécialistes recommandent d’ouvrir la fenêtre quelques minutes par jour à l’aube par exemple lorsque la fraîcheur est au rendez-vous et la pollution est moins présente dans certaines régions. Vous aurez un air renouvelé que ce soit pendant une épidémie de coronavirus, d’une autre maladie ou au quotidien. Il est toujours agréable de se reposer ensuite dans une pièce fraîchement aérée. Pour supprimer le Covid-19, si toutefois une personne de votre foyer est atteinte, il faut respecter les gestes barrières et désinfecter tous les recoins. Par conséquent, vous savez désormais que les purificateurs d’air n’ont pas forcément un rôle à jouer dans la lutte contre le coronavirus, ils peuvent même être problématiques à cause d’une mauvaise utilisation.