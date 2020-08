Port du masque : Devrez-vous sortir de chez vous avec le masque, même en extérieur ? Voici la liste des villes concernées !

Il devient difficile aujourd’hui d’ignorer le fait que le coronavirus est encore en circulation, et qu’il est fort probable qu’une seconde vague soit en train de se mettre en place. Les citoyens Français doivent plus que jamais faire preuve de prudence dans leurs déplacements, en respectant les gestes barrières partout où ils se rendent. Comme vous avez pu le constater, le masque a été rendu obligatoire dans l’ensemble des lieux fermés, et ce depuis le 20 juillet. Il est vrai que cette décision est particulièrement judicieuse, lorsque l’on connait les bienfaits du port du masque pour ce qui concerne la contagion du covid-19. Mais cela n’a hélas pas suffi : plusieurs villes ont eu l’autorisation en fin de semaine dernière, de rendre le masque obligatoire également dans les lieux publics extérieurs.

Quelles sont les communes concernées par cette disposition ? La vôtre risque-t-elle d’en faire partie, vous contraignant à porter le masque dans tout l’espace public dans les jours ou semaines à venir ? On vous dit tout !

Le masque, une arme efficace contre le Coronavirus

Il a été récemment prouvé qu’un masque est une barrière particulièrement efficace pour éviter les contaminations, à condition bien sûr que les gestes barrières soient appliqués également. À un mètre de distance, deux personnes qui se parlent ont environ 0% de chances de se transmettre le virus, ce qui est très encourageant.

Mais la mesure a été prise un peu tard, pour certains départements qui connaissent une résurgence rapide et forte des contaminations, et même des hospitalisations. La Mayenne en fait partie, ainsi que les régions du nord parmi d’autres, sans évoquer bien sûr la Bretagne, qui a été fortement touchée ces dernières semaines.

Les préfets ont donc eu l’autorisation de mettre en place s’ils le souhaitent, dans les communes de leurs départements, la possibilité d’obliger les citoyens à porter le masque aussi en extérieur.

Les communes concernées

Plusieurs villes sont donc concernées un peu partout en France. C’est le cas de 69 communes de Mayenne dans un premier temps, qui est l’un des départements les plus touchés : Laval, Evron, Mayenne, Château-Gontier et d’autres encore.

Dans le Finistère également, une trentaine de communes vous obligeront à porter le masque à l’extérieur, comme Brest, Morlaix, ou Quimper pour n’en citer que quelques unes.

C’est aussi le cas à Lille, Cannes (marchés communaux), Nice, le Grau-de-Roi, Saint-Brieuc, La Rochelle, Canet-en-Roussillon, Argelès-sur-Mer, Le Touquet, Orléans, Biarritz, Saint-Malo, Honfleur, Dax, Tours, Lille, Mimizan, Cabourg, Biscarosse, et la liste est encore longue.

Voilà les villes où le port du masque est obligatoire #MasqueObligatoire pic.twitter.com/KShQX0mzPr — No racism (@sophiemahboub4) August 3, 2020

La plupart du temps, c’est dans les lieux les plus fréquentés qu’il est nécessaire de porter le masque en extérieur, mais certaines communes sont un peu plus sévères. Généralement, c’est sur les marchés de plein air, ou dans les centres des communes que vous serez contraint de cacher votre nez et votre bouche lors de vos déplacements. D’autres villes imposent le masque plutôt à certains horaires de la journée. Le plus rapide pour avoir la certitude d’être dans votre bon droit, est de consulter en quelques clics les sites des préfectures.

On trouve également des informations intéressantes sur les comptes de ces préfectures, au sein des réseaux sociaux. Vous en saurez ainsi davantage sur vos droits et vos devoirs, et disposerez des informations précises liées à chaque ville concernée par cette nouvelle obligation.

Attention, des amendes sont évidemment possibles en cas de manquement, allant de 35 à 155€ selon les cas, d’où l’importance de bien se documenter.