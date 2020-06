Péage gratuit cet été : la déception des Français au vu de cette réponse

Pour vous rendre dans le sud de la France ou encore à l’Océan, ou dans une ville, vous devez généralement emprunter des autoroutes. Si certaines sont gratuites, d’autres sont payantes et le coût est forcément élevé en fonction des zones et des distances. Certaines sont réputées pour être très onéreuses, c’est le cas pour se rendre à Clermont-Ferrand depuis Lyon par exemple. Pour les vacances d’été, les Français pensaient que la volonté de Carole Delga pourrait être entendue, mais le gouvernement ne semble pas très euphorique à l’idée de rendre les autoroutes gratuites au même titre que les concessionnaires de ces dernières.

🚗 Péage gratuit cet été en #Occitanie : le gouvernement dit non à Carole Delga https://t.co/0UEMRGxOe8 — Midi Libre (@Midilibre) May 19, 2020

Prochain rendez-vous pour le gouvernement, fin Juin

Bien sûr, nous sommes à la seconde phase du déconfinement, mais il y aura une troisième période dès le 15 ou le 22 Juin, cela dépend des annonces. En effet, à la mi-Juin, les frontières pourraient ouvrir avec les pays de l’UE et le 22 Juin, ce sera l’heure pour les cinémas d’accueillir enfin les clients. De ce fait, les Français attendent une éventuelle déclaration d’Édouard Philippe, des ministres ou du chef de l’État.

Le gouvernement pourrait alors évoquer ce concept des péages gratuits cet été, mais il y a tout de même un doute assez conséquent .

. Carole Delga a émis cette hypothèse pour l’Occitanie et le secrétaire d’État aux Transports a précisé que ce la n’était pas souhaitable.

Pour Jean-Baptiste Djebbari, ce n’est pas réaliste de mettre en place une telle mesure.

Il a pris la parole sur RMC et Carole Delga avait apparemment lancé cette hypothèse sur les réseaux sociaux. Les Français sont alors déçus puisqu’ils pensaient que le péage gratuit cet été serait une réalité.

Si vous ne souhaitez pas débourser une somme astronomique pour l’aller et le retour lors de vos vacances d’été, vous avez une seule solution. Celle-ci est toutefois contraignante, car elle reste longue. En effet, les autoroutes vous proposent de rouler à 110 ou 130 km/h en fonction des portions, mais les nationales sont parfois limitées à 90, voire 80 km/h, d’où l’intérêt d’être vigilant avec les limitations pour les vitesses. De ce fait, l’itinéraire sera forcément plus long et vous devrez consacrer un temps relativement conséquent pour arriver à destination.

Il est possible d’économiser de l’argent en mettant de côté les autoroutes, mais si vous voyagez avec des animaux et des enfants, la route sur les nationales sera beaucoup plus longue et pénible. Toutefois, vous pourrez découvrir le patrimoine, les spécialités locales et vous serez en mesure de vous arrêter dans de petits restaurants réjouissants. Il est toujours beaucoup plus agréable de profiter d’un tel séjour en passant par de petits villages que de se rendre sur les autoroutes. Si le gouvernement ne propose pas le péage gratuit cet été, vous pourrez toujours opter pour des moyens de locomotion moins onéreux ou choisir les nationales.