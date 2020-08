Michel Fourniret : choc, nous connaissons les dates de son audition

Michel Fourniret aura-t-il des éléments à transmettre alors que ce dossier n’est pas fermé depuis 17 ans ? Selon les informations de BFMTV, celui qui est surnommé l’ogre des Ardennes sera auditionné ce mardi et ce mercredi dans le cadre de la disparition d’Estelle Mouzin. Si les révélations de son ancienne épouse, à savoir Monique Olivier sont réelles, il aurait enlevé, puis séquestré avant de violer et de tuer la petite fille. Bien sûr, désormais, tout le monde attend des révélations concernant l’emplacement du corps, mais il a déjà été muet face à plusieurs rencontres. Comme il est directement mis en cause par sa femme, va-t-il changer sa stratégie.

Qui est Michel Fourniret ?

Il a évolué dans un monde ouvrier à Sedan et il a vu le jour en avril 1942. Ce sont les peu d’indications concernant sa vie que nous pouvons connaître, car il n’a pas souhaité évoquer en détail son enfance ou encore son adolescence. Selon les spéculations, il aurait été victime d’inceste au cours de son enfance, sa mère l’aurait utilisé comme un objet sexuel.

🔴🇫🇷[ALERTE] – Monique Olivier est passée aux aveux : l'ex-épouse du tueur en série Michel Fourniret a avoué que son mari avait séquestré, violé puis étranglé la jeune Estelle #Mouzin, disparue le 9 janvier 2003. Elle avait 9 ans. #Fourniret a tué 11 femmes entre 1987 et 2003. pic.twitter.com/U5zrMdryBu — La Plume Libre (@LPLdirect) August 21, 2020

C’est lors de ses confidences avec Monique Olivier que ces informations ont pu être transmises .

. Son père était un ouvrier, il est décrit comme absent et alcoolique.

Les camarades de classe décrivaient Michel Fourniret comme un voleur, mais aussi un fourbe.

Il avait tendance à prendre rapidement du plaisir lorsqu’il commettait quelques bêtises dites perverses. Au début des années 60, il devient père pour la première fois et il est condamné en 1067 pour une agression sur mineur. Sa femme demande alors le divorce, mais il se remarie quelques années plus tard. Il devient alors père d’un garçon et de jumelles. Avant les années 70, il est condamné pour des actes de violence et des faits de voyeurisme. Il se retrouve en prison au début des années 80 pour une dizaine d’agressions et de viols sur mineur. C’est au cours de cette période qu’il fait la connaissance de Monique Olivier qui correspondait avec lui.

Michel Fourniret enchaîne ensuite les meurtres

Lorsqu’il est libéré pour une conduite exemplaire de prison, il s’installe avec Monique Olivier. Le couple a eu un enfant prénommé Sélim. Ce dernier a notamment partagé son désarroi dans un communiqué de presse, il évoque sa surprise de découvrir qu’une fiction pourrait voir le jour concernant ses parents et les actes commis par Fourniret. Les enquêteurs estiment que plusieurs faits pourraient être reprochés à cet homme, mais il n’y a aucune trace ou preuve. La dernière piste concerne Estelle Mouzin, son ex-femme a révélé qu’il était l’auteur de son enlèvement il y a 17 ans. Il aurait violé la fillette avant de l’étrangler toujours selon ses dires.

🇫🇷 ALERTE INFO – Michel #Fourniret a enlevé, séquestré, violé et tué Estelle #Mouzin le 9 janvier 2003 à Ville-sur-Lumes dans les #Ardennes, selon les aveux de son ex-femme Monique Olivier. (avocat à la presse) #justice #France pic.twitter.com/oehdnLbNHL — Conflits (@Conflits_FR) August 21, 2020

Michel Fourniret est aussi connu pour avoir mis la main sur le magot du gang des postiches, il a notamment pour acheter un petit manoir. Il est arrêté en 2003 après une tentative manquée d’enlèvement, la jeune fille à 13 ans à cette époque et elle se trouvait sur le chemin de l’école. Alors qu’elle est dans la voiture, elle réussit à s’enfuir lorsque Michel Fourniret s’arrête à un stop. C’est à ce moment qu’il a pu être stoppé. Il a également avoué plusieurs meurtres : Isabelle Laville, Farida Hamiche, Marie-Angèle Domèce, Fabienne Leroy, Jeanne-Marie Desramault, Élisabeth Brichet, Joanna Parrish et Natacha Danais. Il y a également Céline Saison, Mananya Thumpong et la dernière victime connue serait Estelle Mouzin, qui avait 9 ans lors de sa disparition en 2003.