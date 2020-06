Météo : c’est la journée la plus chaude avec plus de 35 degrés !

Pour éviter le coup de chaud, pensez à rester dans un lieu frais, buvez régulièrement sans prendre des quantités astronomiques, n’oubliez pas la crème solaire pour une exposition au soleil même si elle est brève. Après plusieurs semaines avec de la pluie, de la grisaille et même du vent, c’est au tour de la chaleur de faire son entrée dans le pays. Les prévisions de la semaine dernière de Météo France sont désormais confirmées, car le pic de chaleur se produit avant l’arrivée du mois de Juillet. Plusieurs villes verront alors le mercure grimper à plus de 35 degrés.

Enfin, l’été est là et la chaleur aussi !

Pendant le confinement, la chaleur avait été largement présente et il était difficile de regarder cet extérieur ensoleillé sans pouvoir sortir. Désormais, vous pouvez profiter pleinement du soleil tout en étant vigilant bien sûr. La journée du 25 Juin sera donc la plus chaude, d’où l’intérêt de vous préparer en choisissant des vêtements spécifiques.

Prévoyez un chapeau ou une casquette, voire un bob puisqu’il revient à la mode si vous devez être au soleil .

. Optez pour une tenue assez légère avec un débardeur, un short ou un bermuda, de petites chaussettes et des chaussures qui ne compriment pas le pied.

Buvez régulièrement de petites gorgées au cours de la journée et uniquement de l’eau, cela vaut mieux que deux ou trois grands verres d’eau en une fois.

N’oubliez pas la crème solaire avec un indice très fort pour éviter les coups de soleil et surtout éviter les cancers de la peau.

Pensez à rester dans une zone fraîche assez régulièrement et ne vous trempez pas dans de l’eau froide.

L’été est donc au rendez-vous et il faut en profiter, car les conditions météorologiques cette année ont été assez décousues. Après de fortes ravales de vent en début d’année et une pluie conséquente à la fin du printemps, nous attendons avec impatience la chaleur.

Les prévisions pour cette journée du 25 juin

Vous aurez donc un environnement assez lourd avec près de 35 degrés dans certaines villes notamment dans le sud de la France. Au cours de l’après-midi, le ciel pourrait être un peu plus menaçant à cause de cette atmosphère assez chaude. Des averses orageuses sont aussi à prévoir du côté de l’Aquitaine, du Limousin ou encore de la Bretagne et des Pyrénées. Le ciel deviendra moins réjouissant à la fin de la journée, voire au début de la soirée. La vigilance sera de mise dans ces zones, car du vent et des averses avec de la grêle ne sont pas à exclure.

Au bord de la Méditerranée, les vacances d’été se profilent à l’horizon avec un ciel très bleu. Vous pourrez alors vous promener sur le bord de mer afin de profiter pleinement de l’air marin et du sable chaud. Au cours de l’après-midi et surtout au début de la soirée, le ciel pourrait gronder quelque peu avec des averses notamment au niveau des Alpes et du Jura. Vous êtes désormais prêt pour vivre pleinement cette journée du 25 Juin et selon les dernières prévisions, le week-end devrait être intéressant en termes de chaleur, mais les températures pourraient baisser légèrement. Bonne journée !