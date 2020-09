Lidl frappe très fort avec cet aspirateur sans sac, les raisons du succès de la marque !

Dyson a proposé une petite révolution avec son aspirateur sans sac et son système d’aspiration. Ce dernier est pratique puisqu’il vous permet de nettoyer toutes les surfaces comme les moquettes et les parquets. Toutefois, le prix est souvent exorbitant, car vous devez prévoir plusieurs centaines d’euros. De plus, un point faible est à prendre en compte, il s’agit de l’autonomie. Des enseignes concurrentes ont donc imaginé leur version de l’aspirateur Dyson en tentant de combler cette lacune. Vous serez alors surpris par la qualité de l’appareil.

Présentation de l’aspirateur de Lidl

Lidl était au départ une enseigne low cost, mais elle est désormais considérée comme un commerce à part entière. Vous aurez bien sûr des établissements similaires comme Norma qui reprennent le même format. Vous avez un côté alimentation et, de l’autre, vous trouvez tout le nécessaire pour la maison. L’enseigne a même développé sa propre marque qui connaît un succès sans précédent dans le monde des outils. Par exemple, la visseuse perceuse est très performante alors que le prix reste imbattable.

L’aspirateur est compacte, vous avez une belle robe rouge et surtout la ressemblance avec Dyson est frappante .

. Il n’y a pas de sac, mais un contenant assez petit qu’il faudra vider souvent surtout si vous avez un chien avec des poils longs.

Le moteur se retrouve au niveau de la poignée, cela n’entraîne pas un inconfort lors de l’utilisation, mais vous devez tout de même le tester.

Vous pouvez aussi régler le manche pour qu’il soit à votre hauteur.

L’aspirateur qui imite parfaitement Dyson est facturé moins de 80 euros et vous trouverez encore quelques exemplaires dans des commerces Lidl. Il était intégré au catalogue il y a plusieurs jours et le succès fut au rendez-vous. C’est d’ailleurs un véritable problème pour cette enseigne, car les stocks ne sont pas conséquents. Pour certains produits, c’est un peu un pari réalisé par l’entreprise. Lidl n’est pas certain de connaître le succès, les aspirateurs sans sac étaient donc peu nombreux, mais, le week-end dernier, quelques exemplaires étaient toujours présents dans les rayons.

Quelques fonctionnalités pour 80 euros seulement

Si certains aspirateurs sans sac proposés par Dyson dépassent aisément les 400 euros, ce n’est pas le cas pour cette version Lidl. Il vous propose une puissance de 130 watts. Vous aurez une autonomie de 25 minutes seulement si vous optez pour le mode Turbo qui permet notamment d’aspirer toutes les saletés au niveau des tapis et de la moquette. Pour le mode Eco, vous aurez une autonomie plus conséquente de 40 minutes. Cela est donc un réel point fort sauf si tous vos revêtements sont des moquettes ou des tapis. Vous avez aussi un filtre HEPA-13 qui permet de limiter l’évacuation des particules dans les airs.

L’aspirateur de Lidl peut aussi se débarrasser de 99 % des bactéries susceptibles de rythmer votre quotidien. Il faut savoir qu’il est relativement léger, facile à manier et la tête à l’avant reste large pour une bonne aspiration. Certes, ce n’est pas un Dyson, mais Lidl est tout de même une enseigne de qualité. Il suffit de regarder la gamme de Sylvercrest pour être immédiatement comblé. Si vous n’avez pas besoin d’un aspirateur, ce produit ne devrait pas vous satisfaire. Si par contre, vous souhaitez remplacer le vôtre, dépêchez-vous, vous aurez peut-être l’occasion de trouver un carton chez Lidl, mais sachez que le nouveau catalogue est diffusé, les nouveaux produits ont alors pris leur place.

Lidl propose souvent des produits très réjouissants pour les consommateurs. Il est alors possible de se rendre le mercredi et le lundi dans cette enseigne puisqu’elle procède à des changements dans son catalogue. Si vous n’avez pas pu obtenir l’aspirateur sans sac qui ressemble fortement à Dyson, il est tout à fait envisageable de le retrouver dans quelques semaines. Lorsque le succès est clairement au rendez-vous, Lidl n’hésite pas à renouveler les sorties afin de combler vos attentes et satisfaire son chiffre d’affaires. Il est alors conseillé de regarder régulièrement les catalogues en ligne et de se rendre dans les commerces dès l’ouverture.