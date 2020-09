Koh Lanta Les 4 Terres : Hadja et Alexandra sont ennemies ? Voici des révélations !

View this post on Instagram

C'est ce soir les amis, episode 2 à ne surtout pas rater! J'espère que vous serez aussi nombreux que la semaine dernière!!! Îlot de l'exil ou pas? Totem ou pas? Embrouille avec @alexandra_kohlanta_officiel ou pas? 😂😂 À vos pronostics 😂😂 Je vous laisse découvrir tout cela ce soir à 21h05 sur @tf1 @tf1 @alp_fr @kohlantatf1 #kohlanta #kohlantales4terres #tf1 #alp #hadjakohlanta #tokalo #estpissanci 💚💚💚