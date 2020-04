Jean-Michel Blanquer prolonge la galère des écoles, voici le calendrier !

Depuis le début du confinement, le sujet est assez houleux, les parents sont contre le retour à l’école des enfants dans des conditions similaires.

Jean-Michel Blanquer a donc décidé de publier le calendrier officiel, cela permettra aux foyers de s’organiser, mais la galère devrait se prolonger, car finalement, tout le monde ne sera pas logé à la même enseigne.

Ce sont donc plusieurs vagues qui sont à envisager pour le retour de l’école, les élèves ne se retrouveront pas à 30 dans une petite salle, car cela mettrait en péril tous les efforts accomplis pour lutter contre la propagation du virus.

Jean-Michel Blanquer est donc formel, tous les enfants d’une même classe ne retrouveront pas leur cartable en même temps. Ce sont de petits groupes de moins de 15 élèves qui seront formés.

La situation devrait être complexe lorsque l’on pense que certaines classes accueillent près de 30 élèves.

Après plus d’un mois à l’arrêt, les enfants auront le droit à une rentrée des classes comme en Septembre puisqu’il faudra trouver les repères, reprendre le programme, lister les nouvelles lacunes emmagasinées pendant le confinement et se projeter pour cette fin d’année qui sera forcément originale, mais cauchemardesque pour certains.

Devant l’Assemblée nationale, Jean-Michel Blanquer était toutefois serein concernant cette rentrée très progressive de tous les élèves.

Il estime que tous les élèves devraient avoir repris l’école le 25 Mai, mais les classes ne devront pas excéder 15 élèves. Les questions sont alors nombreuses, car comment sélectionner les enfants ?

En ce qui concerne les professeurs, ils auront aussi le droit à une rentrée qui se fera le 11 Mai, le jour du déconfinement.

Il y a toutefois une bonne nouvelle pour les parents au coeur de cette galère, car le retour à l’école ne sera pas obligatoire. Jean-Michel Blanquer donne le choix aux parents d’être libres pour cette décision.

D’autres précisions ont été faites notamment concernant l’état de santé.

Bien entendu, un professeur qui a un problème de santé ne viendra pas. Et si l’on a un parent vulnérable chez soi, on ne vient pas non plus.