Vacances et coronavirus – la situation dégénère totalement, faut-il annuler ses vacances d’été ?

Alors que l’été bat son plein, une nouvelle menace plane au dessus de la tête des Français… Celle d’un nouveau confinement.

En effet, après une longue période de confinement afin de stopper la crise sanitaire liée au Coronavirus, la France pensait être tirée d’affaire.

Malheureusement, le relâchement de la population suite à la levée du confinement a eu des effets délétère sur le situation qui s’était nettement améliorée. Alors que les hôpitaux commençaient enfin a respirer, ils voient à nouveau de nombreuses personnes arriver en situation de détresse respiratoire.

Forcément, cette recrudescence de cas inquiète les Français ainsi que les autorités. En effet, le gouvernement ne peut pas laisser la situation dégénérer autant qu’en mars dernier et ils évoquent déjà un éventuel second confinement. Les autorités pointent du doigt le manque de vigilance de la part des Français. En effet, ces derniers se sont trop relâchés suite à la levée du confinement et certains semblent avoir oubliés les gestes barrières.

Les vacances d’été menacées par le coronavirus ?

Ces récentes nouvelles inquiète fortement tous ceux qui ont prévu des vacances en aout, que ce soit en France ou à l’étranger. En effet, si un nouveau confinement est annoncé, même s’il est régional, certains devront renoncer à leurs vacances.

Une décision qui serait dramatique pour tous les français qui attendent leurs congés avec impatience. Après plusieurs mois très difficiles, notamment pour les familles vivant dans des appartements en ville, les vacances estivales étaient comme le Saint-Graal.

Mais pour de nombreux Français, cette recrudescence de cas vient un peu gâcher le tableau. En effet, alors qu’ils pensaient être sorti d’affaire et rêvaient déjà de leurs vacances sur la Côte d’Azur, il se pourrait que leurs plans changent un peu.

Avec les nombreuses contaminations repérées dans le sud de la France, les autorités viennent de tirer la sonnette d’alarme. En effet, le président de la République a assuré en France que toutes les situations possibles avaient été envisagées si la situation n’évolue pas positivement ces prochaines semaines.

D’ailleurs, depuis quelques jours le port du masque est à nouveau obligatoire dans tous les lieux clos accueillants du public, y compris les supermarchés. Ces récentes mesures ainsi que le discours d’Emmanuel Macron inquiète fortement les vacanciers d’aout. En effet, certains ont peur de partir en vacances, et d’autre craignent que leurs vacances soient annulées.

Vacances d’été : que faire si un nouveau confinement est annoncé ?

Très affecté par la situation, les professionnels du tourisme comptaient sur cette saison estivale pour sauver leurs business. Malheureusement, si un confinement doit être de nouveau mis en place, ils se verront dans l’obligation d’annuler le séjour de tous leurs clients.

Si vous avez effectué une réservation dans un camping, dans une location estivale ou dans un établissement hôtelier ne vous inquiétez pas. La situation exceptionnelle force les professionnels du tourisme à vous rembourser intégralement si la crise sanitaire empêche votre déplacement.

La seule solution pour profiter de vos congés d’été si un second confinement est annoncé est de déplacer votre résidence principale dans une location de vacances longue durée.

Dans tous les cas, vous ne devriez pas perdre d’argent car les billets de train ou d’avion ainsi que toutes les locations hôtelière seront remboursées intégralement.

Pour le moment, la situation n’est pas si alarmante car les clusters restent très maîtrisés. De plus, les autorités ont évoqués un possible re-confinement local, en ciblant simplement les régions les plus touchées.