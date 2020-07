Coronavirus : grande nouvelle pour ces vaccins, ils offrent une réponse immunitaire !

Aujourd’hui, il n’existe pas une solution miraculeuse pour éviter la contamination par le coronavirus. Les laboratoires tentent de trouver des vaccins et deux versions sont très encourageantes. En effet, vous avez un projet chinois et le second est britannique. Forcément, les résultats sont surveillés de très près puisque les conséquences sont importantes. Avec un vaccin contre le Covid-19, nous pourrons sans doute reprendre une vie « normale », ce qui n’est pas le cas aujourd’hui.

Vaccin d'Oxford pour COVID-19, Résultats Prometteurs et Mécanisme D'action Sécurité et immunogénicité du vaccin ChAdOx1 nCoV-19, essai randomisé contrôlé uni aveugle, Phase I/II 20 July, the Lancet 1/n — Al.mina Zhor (@AlidjiZhor) July 20, 2020

Deux vaccins très pertinents contre le coronavirus

Les Français attendent avec une vive impatience la découverte d’un vaccin, mais il ne devrait pas être mis sur le marché avant plusieurs mois. Si des essais cliniques sont encore en cours, il faudra forcément patienter jusqu’au début de la nouvelle année pour envisager une vaccination. En attendant, les internautes sont invités à utiliser un masque, du gel hydroalcoolique et à respecter la distanciation sociale.

Le vaccin britannique est intéressant puisqu’il offre une réponse immunitaire caractérisée comme forte par les spécialistes .

. Le vaccin chinois est aussi à l’étude, il a été à l’origine d’une forte réaction pour les anticorps chez les patients.

Les informations ont fait l’objet d’une publication dans la revue The Lancet et elle est assez encourageante.

Ce sont donc deux essais cliniques qui sont étudiés avec la plus grande précision puisqu’ils offriront peut-être une protection contre le Covid-19.

Il y aurait un vaccin prometteur contre la covid qui s'appelle ChAdOx1.

Le projet britannique bénéficie d’un partenariat avec AstraZeneca, il a fait l’objet d’un test avec 1000 patients. Le second est par contre le fruit du travail avec CanSino Biologics, il a été testé sur 500 personnes. Il faut préciser que par rapport à la version américaine, ces deux vaccins sont encore aux premières phases pour les tests. Ils n’ont donc pas dépassé l’étape 2, ce qui montre que le chemin jusqu’à la commercialisation est assez long, mais la situation reste prometteuse. Il faut également un essai clinique avec une phase 3 pour que le nombre de tests soit beaucoup plus important. En fonction des résultats, le vaccin contre le Covid-19 pourra alors être vendu à grande échelle.

https://t.co/0ISwaZIAc1 Les pays se préparent pour l’automne et ils semblent bien déterminés à vacciner tout le monde et même plus qu’une fois si on se fit à la Grande-Bretagne qui «sécurise» 90 millions de doses du futur vaccin COVID-19.Environ 68 millions d’habitants aux UK 🤨 — Le Polygraphe de l'Info (@PolygrapheL) July 20, 2020

Une course contre la montre pour développé un vaccin

Si vous regardez les statistiques, vous avez pu constater que le nombre de décès ne cesse d’augmenter. Près de 14 millions de personnes dans le monde ont été contaminées par le coronavirus. Ce dernier s’offre également une petite reprise notamment en France où plusieurs clusters ont été identifiés. La vigilance est alors de mise en ces vacances d’été puisque la situation pourrait rapidement dégénérer. À Marseille et à Paris, des signaux montrent que le Covid-19 reprend un peu des forces. Le principal objectif pour l’instant consiste à limiter au maximum la propagation du virus, le gouvernement français pourrait d’ailleurs opter pour un confinement localisé si cela est nécessaire.

En ce qui concerne les vaccins, ils offrent une bouffée d’oxygène, mais tant qu’ils ne sont pas commercialisés, la vigilance est de mise. Toutefois, la version britannique s’avère être très pertinente, car si les résultats sont pertinents et prometteurs, il sera possible de fabriquer ce produit à grande échelle. Pour l’instant, les informations sont intéressantes, car les vaccins n’ont apparemment pas entraîné d’effets secondaires graves comme peut le mentionner BFMTV. Il faut malheureusement être patient, car la mise sur le marché d’un vaccin n’est pas si simple, il est impératif de passer par plusieurs étapes assez longues, mais essentielles afin de garantir l’efficacité des solutions.