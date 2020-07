Coronavirus de retour en France ? Près de 200 clusters ont été identifiés !

Le nombre de contaminations ne cesse de prendre de l’ampleur alors que le confinement a été mis en place par plusieurs pays comme le Portugal et l’Allemagne. Si certains pensent que la crise sanitaire est derrière nous, cela ne semble pas être le cas. Jérôme Salomon a notamment estimé qu’il fallait tout de même se préparer à une seconde vague, cela permettra d’avoir les moyens suffisants pour ne pas que les autorités soient dépassées.

Plus de 200 clusters en France, un chiffre assez conséquent

La France est déconfinée depuis le 11 mai et si certains pensaient que la situation n’était pas propice à une telle mesure, d’autres attendaient avec une vive impatience la fin de ce confinement vécu comme un calvaire. Toutefois, certaines zones notamment en Europe semblent être touchées depuis quelques semaines. L’Allemagne a par exemple décidé d’instaurer un confinement pour plusieurs centaines de milliers d’habitants à cause d’un cluster relativement important découvert au niveau d’un abattoir. Pour le Portugal, ce sont également 700 000 habitants qui sont concernés par ce nouveau confinement qui crée forcément un vent de panique alors que les vacances d’été commencent officiellement le 3 juillet.

Olivier Véran était sur RTL ce jeudi et le ministre de la Santé a pu s’exprimer concernant cette situation .

. Le ministre de la Santé a donc précisé que près de 200 clusters avaient été identifiés depuis la fin du confinement.

Si le chiffre peut être assez angoissant, il tente de rassurer les citoyens en précisant que la situation est tout de même sous contrôle.

Il faut également mentionner le nombre de cas qui serait en constante baisse depuis le début du déconfinement.

De ce fait, même si le chiffre concernant le nombre de clusters peut être angoissant, Olivier Véran se veut rassurant. Blanquer a même précisé au début de la semaine que la situation pourrait être normale d’ici septembre. Il faudra bien sûr surveiller le coronavirus au cours des vacances d’été puisque la situation peut évoluer rapidement.

Coronavirus : la France compte "200 clusters" mais la situation "est contrôlée", assure Olivier Véranhttps://t.co/SUQTjYy0fN pic.twitter.com/OX7TMGEaEj — franceinfo (@franceinfo) July 2, 2020

La France semble être prêt pour une seconde vague

Alors que d’autres pays sont concernés par une nouvelle vague du coronavirus, la France pourrait ne pas être épargnée. Ce sont bien sûr des spéculations, car pour l’instant, la situation semble contrôlée selon Olivier Véran dont les propos ont été partagés notamment dans l’Alsace. Par contre, le gouvernement ne souhaite pas être dépassé et revivre finalement la situation du mois mars. Il a donc précisé qu’un plan était déjà prêt si toutefois un rebond devait être identifié. Les personnes les plus fragiles et présentant un certain risque seraient protégées immédiatement. Le plan prévoit aussi une protection dans les Ehpad avec un renforcement important de tous les tests et la mise en place d’un contact tracing.

Il faut également noter que Jérôme Salomon a précisé il y a quelques jours que des masques avaient été commandés en conséquence au cas où la situation devait générer. Même si vous avez décidé de partir pour ces vacances d’été que ce soit en France ou à l’étranger, ne négligez pas les conditions sanitaires et le respect de la distanciation sociale. Lorsque cette dernière n’est pas envisageable, portez impérativement un masque afin de recouvrir votre nez et votre bouche même si la chaleur est conséquente. Désinfectez vos mains avec le gel hydroalcoolique, il est judicieux d’avoir une petite bouteille sur vous.