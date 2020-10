Confinement supposé en France : grosse préparation pour les entreprises alimentaires pour éviter la pénurie

À l’époque, les images étaient incroyables, vous pouviez découvrir des files d’attente pour accéder aux commerces alimentaires. Les Français avaient la crainte de la pénurie, mais ce ne sera pas le cas en France. En effet, les entreprises alimentaires ont pu se préparer en amont afin de satisfaire toutes les demandes. Comme elles ont eu l’occasion d’anticiper tout cela, elles sont prêtes et le confinement s’il est voté ne sera sans doute pas un problème.

Le confinement aura vu émerger un grand nombre d'initiatives sociales et solidaires, plus ou moins informelles, pour répondre à l'urgence de continuité alimentaire. Retours de terrain, et questions sur leur possible pérennisation (via @LaurentBarelier) https://t.co/1LHcKwPdbg

— Chronos (@GroupeChronos) October 27, 2020