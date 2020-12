Vous pouvez les nettoyer avec des produits que vous trouverez dans vos placards comme le vinaigre blanc qui est un excellent désinfectant, mais aussi l’eau de javel…etc.

Les humidificateurs ont besoin d’entretien, à commencer par vider le réservoir d’eau fréquemment surtout s’il est beaucoup utilisé, et ne jamais laisser l’eau stagnée à l’intérieur…afin d’éviter d’éventuelles maladies.

Nettoyage de l’humidificateur

Les humidificateurs ont tendance à s’encrasser et s’entartrer rapidement et cela est dû au calcaire de l’eau.

C’est pourquoi il est utile de le nettoyer assidûment, pour ce faire vous pourrez le cas échéant suivre ses consignes.

Nettoyer le filtre de l’humidificateur

Pour commencer vous devez démonter votre humidificateur, et enlever le filtre que vous rincerez avec de l’eau claire sans aucun détergent, laissez-le sécher sur une serviette propre

Nettoyer le réservoir de l’humidificateur

Le réservoir est généralement la partie la plus encrassée . Pour son nettoyage vous aurez besoin de vinaigre blanc, petite brosse, huile essentielle d’arbre à thé, cette dernière reste facultative.

Versez du vinaigre blanc dans le réservoir, ce dernier étant un excellent désinfectant, vous pouvez aussi ajouter quelques gouttes d’huile essentielle d’arbre à thé pour un nettoyage en profondeur. Frottez légèrement avec une petite brosse, ou encore une vielle brosse à dent, et pour finir, rincez à l’eau claire et séchez soigneusement avec un chiffon propre.

Vous pouvez aussi tremper les pièces amovibles dans une bassine pleine de vinaigre blanc, pour les désinfecter également.

Nettoyer la surface de l’humidificateur

Avec une éponge imbibée de vinaigre blanc et d’eau, nettoyez tous les rebords de l’humidificateur, afin de vous débarrasser d’éventuels poussières ou autres impuretés.

Comment désinfecter l’humidificateur

Une fois votre humidificateur bien nettoyé, il est utile de le désinfecter en profondeur, afin d’éliminer des éventuelles bactéries ou autres impuretés restantes.

Désinfectez l’humidificateur avec une solution à base d’eau javel

Pour désinfecter votre humidificateur avec de l’eau javel, vous devez utiliser une solution composée de 5 ml d’eau de javel diluée dans 4 litres d’eau. Vous verserez la solution dans le réservoir et vous laisserez tromper une heure pas plus au risque d’endommager votre humidificateur. Et rincez très bien à l’eau claire.

L’eau oxygénée

L’eau oxygénée est aussi un excellent désinfectant, pour l’utiliser, versez quelques centilitres d’eau oxygénée dans le fond de votre humidificateur, et laissez agir une heure. Puis rincez à l’eau froide et claire.

Pour désinfecter votre humidificateur vous pourrez aussi utiliser une solution de 250 ml de vinaigre blanc dans 4 litres d’eau, faites tourner votre humidificateur, à l’extérieur de préférence pendant une heure. Puis refaites le même processus avec de l’eau claire. Puis rincez bien avec de l’eau propre.

Conseils pour l’entretien d’un humidificateur

Le réservoir de l’humidificateur doit être lavé régulièrement ;

Changez l’eau de votre humidificateur fréquemment ;

Peu importe le produit nettoyant que vous utilisez, il faut toujours bien rincer votre humidificateur ;

Ne jamais laisser l’eau stagner dans le réservoir de votre humidificateur.

Les humidificateurs sont très utiles à la maison, que ce soit en hiver ou même en été quand le temps est sec. Mais son entretien aussi est une étape très importante, car il faut veiller à le nettoyer régulièrement avec les bons produits.