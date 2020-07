Christopher Aurier, le frère de Serge Aurier ex-PSG, a été assassiné à Toulouse

Cela ressemble à un polar qui rappellerait l’ambiance des films de Martin Scorsese. Sauf que ce n’est pas du cinéma. Christopher Aurier, petit-frère du footballeur Serge Aurier, a été abattu par balles à Toulouse, dans la nuit du 12 au 13 juillet. Les faits se sont déroulés dans un établissement de nuit situé dans une zone industrielle de la Ville rose. Ce sont des riverains qui ont découvert le corps agonisant du frère de celui qui évolue actuellement dans le club de Tottenham, en Angleterre. Deux balles ont été tirées, laissant Christopher Aurier dans un état critique. Transporté à l’hôpital de Rangueil, il n’a pas survécu à ses blessures. Le suspect est toujours en fuite. L’enquête, elle, a été confiée à la police judiciaire de Toulouse.

Enfant de la balle

Tout comme son frère, Christopher Aurier a également rapidement eu la passion du ballon rond. À l’instar de son aîné, il se forme au club du RC Lens à partir de 2006. Mais les trajectoires des deux garçons seront différentes. Alors que Serge Aurier parviendra rapidement à tutoyer les sommets et à évoluer dans de prestigieux clubs internationaux, son frère n’arrivera jamais à percer à un niveau professionnel. Ces dernières années, il jouait en amateur, licencié au Toulouse Rodéo, qui évolue en cinquième division. Parmi les autres clubs où il était passé, citons également ceux de Gueugnon et Chantilly.

Passé par le centre de formation du #RCLens, Christopher Aurier, frère de Serge, a été tué par balle à Toulouse. Nous adressons toutes nos condoléances à ses proches. https://t.co/Am6ePm3TQt pic.twitter.com/bYZxMpgQWE — Lensois.com Live (@LensoisComLive) July 13, 2020

Est-ce pour cette raison que Christopher Aurier est devenu un familier des pages faits divers ? En même temps que sa carrière stagnait, son nom s’étalait dans différentes affaires. D’après une source policière, il était d’ailleurs « défavorablement connu de la justice ». En 2017, il avait d’ailleurs défrayé la chronique alors qu’il jouait à cette époque en cinquième division belge à Rebecq. Il avait en effet été placé en garde à vue à Lille suite à une bagarre et l’agression d’une prostituée dans un hôtel, qu’il avait contactée sur Internet avant de la menacer avec une arme factice et de l’asperger avec du gaz lacrymogène.

Occasions manquées

Lucide, Christopher Aurier a reconnu que son comportement et ses fréquentations ont pu être un frein à sa carrière. À l’occasion d’une interview pour le magazine So Foot en 2017, il était d’ailleurs revenu là-dessus : « Je suis tombé sur les mauvaises personnes la plupart du temps. J’étais mal conseillé. Pas mon frère. Après, je ne vous cache pas que j’étais jeune, je faisais des bêtises et c’est ça qui m’a ralenti. Je n’étais pas sérieux ». Le jeune homme en avait également profité pour comparer sa situation avec celle de son frère : « Serge n’a pas fait les mêmes conneries que moi. Lui, c’était le contraire, il était irréprochable. Il vivait foot, il mangeait foot, il dormait foot. Moi, ce n’était pas le cas. C’est ça qui m’a fait arriver où j’en suis ».

Tout comme son frère, Serge Aurier a également connu quelques déconvenues d’ordre disciplinaire au cours de sa carrière, lorsqu’il évoluait au PSG. Parmi ses écarts de conduite, il y a notamment eu cette fois où il avait insulté l’arbitre lors d’un match de Ligue des Champions ou encore lorsqu’il s’en était pris verbalement à son entraîneur Laurent Blanc ainsi qu’à plusieurs de ses coéquipiers sur l’application Périscope.