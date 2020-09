Bouches-du-Rhône : en plein jogging, un septuagénaire est attaqué par un pitbull et deux staffs

C’est sans doute la situation la plus redoutée par certaines personnes qui décident de courir en ville ou dans des zones boisées. Certains animaux peuvent être en liberté et vous avez toujours finalement la hantise que l’un des chiens se retrouve à côté de vous. Comme vous ne savez pas s’ils sont gentils ou méchants, les sorties pour la course peuvent être très angoisses surtout dans des zones très fréquentées par les chiens et leurs maîtres. Ce drame s’est déroulé dans les Bouches-du-Rhône à Istres plus précisément. Une source policière révèle que son pronostic vital est engagé.

Je ne comprends pas les gens qui mettent "attention chien méchant" pour dissuader les voleurs alors qu'une petite pancarte " le voisin a du liquide" serait nettement plus efficace. — Jmriredetoutourien (@Jmriredetoutou1) September 18, 2020

Que s’est-il passé au cours de ce jogging ?

Au vu des informations partagées par Europe 1, nous apprenons qu’un homme de 74 ans a été attaqué lundi matin alors qu’il effectuait son jogging. Ce sont apparemment deux staffs et un pitbull selon le Parisien qui ont attaqué l’homme à plusieurs endroits. Il a notamment été touché au niveau du membre inférieur et le journal révèle qu’il pourrait subir l’amputation de sa jambe au vu des dégâts occasionnés par la morsure.

Bouches-du-Rhône: Un chasseur abat un chien de deux balles et prend la fuite https://t.co/iUoHgZzGPr pic.twitter.com/szDVlnFnbk — 20 Minutes (@20Minutes) October 11, 2018

Le septuagénaire se trouvait dans le quartier Entressen lorsque le drame s’est déroulé aux alentours de 10h30 .

. Un automobiliste présent au moment des faits a volontairement roulé sur l’un des chiens pour tenter de sauver la victime.

Les forces de l’ordre ont ensuite été dépêchées sur place et un deuxième chien a été abattu.

La fourrière a ensuite pu récupérer le troisième chien qui s’était enfui de chez lui, il avait notamment trouvé refuge chez son maître.

La DDSP révèle qu’il va sans doute être euthanasié.

ki drouk (in Breton) = mean dog = chien méchanthttps://t.co/6Km5xD1Qhc pic.twitter.com/10Qi8yUSaf — Patrick René Henri Jouannès (@dictionaric) September 14, 2020

Les trois chiens appartenaient à un seul propriétaire apparemment et il a été placé en garde à vue. L’homme serait âgé de 31 ans et il serait déjà connu des services de police. Quelques informations ont pu être rassemblées par les forces de l’ordre. Ils ont découvert que deux chiens étaient en conformité avec la loi, mais le troisième n’avait pas été stérilisé. De plus, le journal révèle qu’une analyse comportementale n’avait pas été réalisée.

Comment réagir face à un chien qui vous attaque ?

Il n’existe pas forcément une solution miraculeuse surtout lorsque ce sont trois chiens de ce genre qui vous attaquent. Il y a toutefois des astuces que certains comportementalistes peuvent vous révéler. Généralement, il conseille les bombes de défense, vous pouvez ainsi asperger la tête de l’animal, cela vous laisse notamment le temps de prendre la fuite. Ces produits sont assez efficaces, mais vous ne pourrez pas forcément les trouver facilement. En effet, renseignez-vous auprès de la législation, car il y a seulement les armes de catégorie D qui sont autorisées si vous avez un motif légitime bien sûr.

Certains promeneurs peuvent aussi s’équiper d’un bâton avec un pic comme ceux dédiés à la randonnée. Lorsque vous êtes dans une telle situation où les morsures sont au rendez-vous, il suffit parfois de piquer l’animal à certains endroits pour qu’il vous laisse, mais il faut être réactif. La meilleure solution consiste généralement à prendre de la hauteur et à joindre les forces de police. Certaines écoles dédiées aux chiens peuvent vous proposer des cours pour vous apprendre à vous défendre contre ces animaux susceptibles de vous attaquer. Malheureusement, il n’existe pas une solution radicale que vous pourrez utiliser pour vous protéger.