Bac 2020 : les admis pourraient être extrêmement nombreux, voici la raison !

Alors que la France était plongée dans le confinement le plus strict, les lycéens ont été privés de cours, cela a rendu forcément l’apprentissage beaucoup plus difficile. Certes, ils ont eu l’occasion d’avoir des devoirs à la maison et les parents ont parfois pris les commandes des cours avec plus ou moins de réussite. Si certains attendaient l’annulation de l’épreuve ou encore un report en septembre, l’Académie a voulu la valider et conserver finalement le même programme. Les résultats seront bientôt connus et le taux serait très élevé pour ce cru 2020, ce serait même un record pour cette année.

On est tous comme ça a se demander si avec 9,20 / 9,70 / 10 etc si on aura notre bac #Bac2020 #bac #parcourssup2020 #jury pic.twitter.com/g3VmQyPThD — Harmand 75 🇨🇦🇲🇦 (@HTrounji) July 4, 2020

La moyenne des premiers trimestres compte

Par rapport au baccalauréat de l’année dernière, le cru de 2020 a été différent. En effet, la moyenne des deux premiers trimestres a un poids très important dans la balance. Si vous avez donc eu de très bonnes notes, vous êtes pratiquement assuré d’empocher votre Bac 2020. Ceux par contre qui comptaient un peu plus sur les épreuves à la fin de l’année pour briller au soleil auront peut-être une pointe de déception. Si autrefois, les élèves avaient une boule au ventre lors de l’attente des résultats, ce n’est pas le cas de tous les lycéens qui ont eu un très bon bulletin pour cette année.

Comme peut le révéler un candidat au Bac 2020 à BFMTV, l’obtention de ce diplôme n’est pas forcément problématique .

. Certains cherchent surtout des mentions notamment pour réussir à capter l’attention des meilleures écoles.

De ce fait, avoir le Bac 2020 n’est pas toujours suffisant, il est nécessaire d’avoir des moyennes très élevées pour se démarquer des autres.

#Bac2020

Les profs : "tricher ne vous servira à rien"

les tricheurs : pic.twitter.com/IdXqFer9Ft — La Vérité Pure (@La_Verite_Pure) July 6, 2020

Les jurys auront donc la lourde tâche d’harmoniser toutes les notes en prenant en compte celles du bulletin bien sûr et notamment les deux premiers trimestres. En effet, la fin de l’année a été chaotique à cause du confinement, il était donc clairement impossible de mettre des notes dans ce contexte très différent. De ce fait, comme le mentionne le journal, il y a de grandes chances pour que la réussite soit colossale pour ce cru 2020.

Les tricheurs, le jour des résultats, qui savent d'avance qu'ils ont leur bac : #Bac2020 pic.twitter.com/PoUcdcZd6L — Bucciarati (@GoldenWind0) July 6, 2020

Quelle est la date des résultats du Bac 2020 ?

Si vous cherchez une date pour la présentation des résultats, il faudra attendre le 7 juillet, ce sera donc le grand jour pour de nombreux lycées. Il faut noter que 2019 avait été un cru assez intéressant puisque le taux avait été de 88 %, il pourrait être clairement plus élevé demain avec les notes des deux trimestres prises en compte. Les lycéens qui auront eu une mauvaise année pourront-ils s’en sortir ? Ce ne sera pas normalement le cas, il faudra vraiment croiser les doigts et avoir une bonne étoile pour que les résultats de ce mardi soient à la hauteur des attentes.

Les vacances d’été des lycéens pourront alors officiellement commencer et ils auront l’occasion de se focaliser sur l’inscription dans les universités. Dans tous les cas, le Bac 2020 restera gravé dans les annales avec notamment cette absence des épreuves, car les lycéens savent déjà s’ils auront ou non le baccalauréat, ce qui n’était pas le cas l’année dernière. Certains pouvaient miser sur les épreuves orales ou écrites pour remonter les moyennes, mais seuls les deux premiers trimestres sont en jeu. Les dés étaient donc déjà lancés à la fin de l’année 2019.