Attention, arnaque : sites que vous fréquentez forcément sont victimes d’un énorme piratage, découvrez tous les détails hallucinants…

C’est encore une fois une situation totalement dingue que l’on a pu apprendre, et le moins que l’on puisse dire c’est que cela risque de frapper très fort… Avec de plus en plus de personnes qui n’ont plus du tout les moyens de s’offrir des abonnements aux différentes plateformes de streaming, personne n’aurait pu imaginer une seule seconde que l’on allait pouvoir entendre parler d’une situation aussi critique. En effet, bon nombre de personnes peuvent se demander quotidiennement comment il est clairement possible de trouver des solutions assez dingues, c’est le moins que l’on puisse dire. En revanche, personne n’aurait pu dire clairement que cela allait pouvoir permettre à des millions de personnes d’en savoir plus sur le sujet du jour…

Un cauchemar pour ces plateformes de streaming, elles vont vivre un mois terrible…

En effet, il se trouve que les dernières nouvelles ne sont vraiment pas bonnes pour l’ensemble des différentes plateformes de streaming les plus populaires, c’est le moins que l’on puisse dire. Personne n’aurait pu imaginer une seule seconde que l’on allait découvrir que cela allait permettre à certains français de faire de très belles économies, c’est le moins que l’on puisse dire. Avec un gros piratage qui n’a pas pu concerner que la plateforme de streaming Netflix, mais bel et bien ses concurrents que sont également Disney Plus ainsi qu’Amazon Prime Vidéo, peu de personnes auraient pu penser que la situation allait se détériorer de la sorte.

Il y a tout juste quelques jours, on a pu découvrir que sur le web, une différente solution était bel et bien possible pour pirater les plus grands films et les séries sur les plateformes en ligne les plus populaires que sont Amazon Prime Vidéo, Disney Plus, ainsi que Netflix. Comme vous allez le voir, il se pourrait bien que la situation soit clairement un point de non-retour pour ces plateformes de streaming, et cela, au pire moment de l’année…

Cette technique a pu permettre à des milliers de personnes d’en profiter…

Alors que de plus en plus de français pouvaient en profiter clairement pour s’abonner à ces différentes plateformes de streaming, personne n’aurait pu imaginer une seule seconde que l’on allait découvrir que cela allait clairement provoquer un tel séisme dans le monde du streaming. En effet, en plus de concerner Netflix, Amazon Prime Video, ainsi que Disney Plus, on a même pu apprendre que la plateforme d’Apple TV+ était directement concernée.

Concrètement, il se trouve qu’un utilisateur a pu publier directement un code sur le fameux site GitHub pour permettre aux internautes de télécharger des vidéos directement depuis l’ensemble de ces différentes plateformes. Ainsi, l’utilisateur Widevine Dump ne s’est clairement pas prouvé pour pouvoir aller encore plus loin, et il se pourrait bien que cela fasse malheureusement encore plus de bruit que ce que l’on pourrait imaginer. Néanmoins, l’histoire ne s’arrête pas encore là, et va aller encore plus loin…

Une situation qui a duré pendant trop longtemps…

Alors que de plus en plus de personnes ont pu provoquer parfois une situation assez difficile à maîtriser, il se trouve que de plus en plus de personnes peuvent songer très sérieusement à arrêter leur abonnement à ces différentes plateformes.

Malheureusement, avec un grand retour des téléchargements qui pourraient remonter en masse, force est de constater que vous allez trouver de nouvelles opportunités pour vous faire plaisir sans dépenser un seul centime. Toutefois, cette faille ne devrait pas durer très longtemps, et on imagine que cela va très rapidement s’arrêter…