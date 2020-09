De 50 millions à 5 milliards : le nombre d’utilisateurs de Bitcoin multiplié par 100 ?

À l’entendre partager ses connaissances sur Twitter, la croissance exponentielle du Bitcoin, monnaie qui avait rencontré des difficultés à ses débuts, serait donc assurée !

Brian Armstrong, CEO de Coinbase, a tenu à communiquer aux Twittos une « recette » pour accroître de manière exponentielle le nombre d’utilisateurs de cryptomonnaies comme le Bitcoin, afin de le faire atteindre 5 milliards. Dans une série de tweets datant de début mars 2020, il dresse ainsi un parallèle entre les développements technologiques qui ont amené à la démocratisation du Web et le travail actuellement mené dans le domaine de la cryptomonnaie.

Hosted @bhorowitz at @coinbase last week for a fireside chat (video hopefully coming out soon on your YouTube Channel).

He had a great story about the early internet parallels cryptocurrency nicely I think.

— Brian Armstrong (@brian_armstrong) March 4, 2020