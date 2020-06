Top chef 2020, résumé de l’épisode du 03/06 – Les épreuves improbables d’Adrien et de David, les bagarres des chefs, Mallory perdu… on vous dit tout !

Ce soir, c'est l'épreuve de la demi-finale qui attend les 3 derniers candidats de Top Chef ! Alors qui de Adrien, David et Mallory seront finalistes ? On ne le saura pas ce soir mais on aura déjà des indices avec les épreuves...

A la semaine prochaine pour le prochain épisode en direct sur Barbanews !

23h03 : et l’épisode se termine là ! La semaine prochaine, c’est Mallory qui impose son épreuve : le turbo cuit sur l’arrête. Il y a une autre condition mais on ne la connaît pas, suspens… Verdict la semaine prochaine.

23h : Stéphane Rotenberg donne le verdict : David est en troisième position, Mallory en deuxième et Adrien remporte finalement son épreuve ! Personne n’a de point.

22h52 : c’est le moment du verdict ! Adrien va-t-il gagner ? On le saura après la pub…

22h50 : Mallory est en dernier. Son assiette est esthétique selon le jury. Le pied de cochon n’est pas assez cuit selon le chef Pelé. Les chefs aiment beaucoup le jeu de textures apporté et le caractère du plat de Mallory. LE jeune belge va-t-il se qualifier ?

22h49 : les chefs sont comblés par la gourmandise du plat. Le jeu de texture est très intéressant selon eux. Mais Philippe Etchebest ne sent pas assez les pousses-pieds.

22h48 : c’est au tour d’Adrien qui mise beaucoup sur ses fraises de veau frites ! Les chefs préfèrent ce visuel qu’ils estiment gourmand.

22h47 : le bouillon marque des points ! « C’est un préambule à la dégustation » estime le Chef Etchebest. Selon les chefs, ce n’est pas assez acidulé.

22h46 : c’est le plat de David qui est dégustée en premier. Les chefs estiment que le visuel est très brut.

22h45 : Christophe Pelé et Philippe Etchebest vont goûter les assiettes

22h44 : il ne reste plus que 30 secondes pour dresser !

22h44 : Adrien s’énerve quand il découvre des fraises de veau frites comme il l’avait pensé ! Mais Paul Pairet explique qu’il fallait s’y attendre avec seulement 4 ingrédients.

22h42 : Mallory prend le parti de faire une sauce aux accents asiatiques avec laquelle il va glacer les aliments.

22h40 : crème de trompettes, poêlée de pleurotes et de trompettes, carrés de pied de cochon et fraise de veau frite, voici le plat de Mallory. « J’ai l’impression d’être dans un film d’horreur quand je vois ça » déclare le jeune belge en parlant des pousses-pieds.

22h38 : « Adrien il est sympa mais il a quand même des goûts bizarres » avoue Mallory. Il cuisine aussi le pied de cochon à la cocotte minute. Michel Sarran a confiance en lui car il s’en sort toujours quand il est en difficulté.

22h37 : c’est maintenant Mallory qui s’y colle

22h36 : Hélène Darroze valide à 100% sa vinaigrette aux pieds de cochon !

22h35 : la cocotte de David a un gros souci… elle relâche de l’eau et du gras. David est inquiet mais finalement, ses pieds de cochons sont cuits !

22h34 : Hélène Darroze goûte la fraise de veau de David et ne valide pas du tout… Il fait donc frire ses fraises de veau en tempura et ça a l’air bien mieux. Son idée ? Faire une salade avec tous les ingrédients et l’accompagner avec une vinaigrette !

22h30 : « Petit salop*rd » rigole-t-il en parlant d’Adrien. Pas très sympa ça David ! Il choisit également la cuisson en cocotte pour son pied de cochon.

22h29 : c’est au tour de David de se lancer

22h25 : Paul Pairet adore la fraise de veau frite avec la sauce un peu asiatique. Son pied de cochon est parfaitement cuit ! Adrien est vraiment content de lui, il a goûté et il aime tout.

22h23 : Adrien nous raconte son plat ! galette de pied de cochon, pleurotes cuites à la poêle, pickles de trompettes, pouces pieds au vinaigre, fraise de veau frite et sauce asiatique à la fraise de veau. « C’est pour vous rendez hommage chef ! » « Tu sais que tu aurais pu me rendre hommage à la fin de l’émission ? » lui répond Paul Pairet.

22h22 : Adrien a déjà cuisiné tous ces éléments à part mais jamais ensemble. Comme dit Paul Pairet, il veut « s’amuser ».

22h17 : les chefs arrivent et sont tout de suite complètement blasées par l’épreuve d’Adrien, sauf le chef Paul Pairet qui fait confiance à son candidat. « Trompettes et andouilles, vous jouez un peu à la maison ! » rigole le chef Pairet.

22h15 : Adrien explique qu’il faut utiliser la cocotte minute pour réussir à faire son épreuve en 1h30.

22h14 : 1h30 pour tout ça… les candidats rient jaune.

22h12 : les aliments à cuisiner sont donc les champignons, les pieds de cochon, la fraise de veau et pousse-pied. Mallory ne sait pas ce que sont la fraise de veau et le pousse-pied. Il plaisante « On dirait des petits ongles »

22h10 : c’est au tour d’Adrien ! Il impose une épreuve très originale où ils doivent cuisiner 4 produits seulement sans garde-manger

22h09 : Mallory est dernier de l’épreuve, sans surprise. Adrien termine deuxième et David remporte donc son épreuve ! Personne ne marque de point.

22h06 : le sucre soufflé est parfaitement réussi, très fin. Chef Etchebest aime bien le yuzu dans les choux. Le chef Conticini explique que le dessert est véritablement pensé tandis que le chef Etchebest félicite le feuilletage.

22h05 : c’est le Saint-Honoré de David qui est finalement dégusté. Avec ce dessert, David espère inspirer le chef Conticini. Visuellement, les deux chefs sont absolument conquis par le dressage et le sucre soufflé.

22h03 : les choux sont vides… mais la crème pâtissière est apparemment excellente. Michel Sarran se moque de son candidat mais il revient à la réalité quand Philippe Etchebest critique le sucre soufflé. Le siphon de caramel est apparemment très bon et les deux chefs qualifient la mousse de « sublime ».

22h02 : sucre soufflé cassé, pâte feuilletée ratée, choux ratés à priori également… ça commence mal.

22h01 : Mallory est le prochain. Il présente le « C’est pas comme un Saint-Honoré ». Il n’est pas content de son visuel et les chefs ne sont pas conquis non plus.

22h : les deux chefs sont absolument conquis. Adrien a encore réussi son épreuve alors qu’il n’était pas à l’aise à la base ! Ils valident car toutes les techniques demandées sont respectées et tout est bon. Le cèpe apporte la touche de créativité.

21h59 : Philippe Conticini a cependant un doute sur le fait que ce soit un vrai Saint-Honoré. Il faut qu’il soit très bon ! Les chefs félicitent le sucre soufflé.

21h57 : le « cèpe-honoré » d’Adrien est la première assiette à être dégustée. Philippe Conticini est très enthousiaste, comme Philippe Etchebest. Il sont vraiment envie de goûter.

21h56 : Top chef reprend après la pub. C’est l’heure de la dégustation !

21h45 : Philippe Etchebest et le chef pâtissier Philippe Conticini vont passer à la dégustation des Saint-Honorés pour départager les candidats ! Mais c’est une page de publicité qui coupe l’épisode…

21h46 : le jeune belge ne s’en sort pas si mal mais quand on regarde les visuels, on se dit que David est au dessus.

21h46 : il casse une boule en essayant de les ouvrir… Les deux autres ont tenu.

21h45 : Mallory réussit finalement à créer une bulle de sucre ! Tout content, il est fier de son travail. Les formes sont spéciales mais il a le mérite d’avoir réussi à souffler le sucre.

21h44 : Michel Sarran taquine Mallory mais l’aide en même temps car le jeune chef fait éclater toutes ses bulles de sucre. « Je transpire partout, je transpire même des jambes quoi ! » dit Mallory, pendant que Michel Sarran fait des chants de prière.

21h43 : sa crème au caramel est parfaite ! Il se lance dans le sucre soufflé en disant qu’il va « péter un câble »

21h41 : Mallory n’est pas du tout à l’aise avec la pâte feuilletée. Il fait des tests mais n’est pas du tout fier de lui. Michel Sarran (sarcastique) : ce qui me plaît avec Mallory, c’est qu’il est extrêmement positif.

21h40 : Mallory choisit une recette assez classique avec du praliné, de la vanille et du chocolat : dans la gourmandise. Pas très convaincu, il tente tout de même de relever le défi. Michel Sarran dit à David : les rouges c’est fini, c’est la guerre !

21h39 : La recette de Mallory : le Saint-Honoré belge

21h38 : Paul Pairet invente le « Saint-Adrien ».

21h37 : Adrien se met sur le sucre soufflé. C’est sa première tentative et le candidat s’en sort très bien ! Paul Pairet est fier de ses bulles de sucre soufflé. Il utilise la boule de sucre soufflé comme récipient et fait un dressage original.

21h35 : sa crème a tranché… Adrien essaie de la rattraper. Il se décrit comme un « Macgyver » de la cuisine. Il réussit à la rattraper et fait un caramel aux cèpes. Adrien sort sa pâte feuilletée du four qui ressemble fortement à une calzone, ce qui le fait beaucoup rire. Hélène Darroze arrive et lui dit « C’est le sucre qu’il faut souffler hein ! »

21h34 : Adrien semble réussir sa pâte à choux mais les chefs se moquent de lui car il les a cuit dans un moule au lieu de les mettre sur une plaque ! La forme des choux est donc très originale.

21h32 : La recette d’Adrien : Saint-Honoré aux cèpes ! Comme d’habitude, pas du tout classique.

21h30 : David coupe délicatement son sucre soufflé, c’est le gros stress… et il réussit. Son dessert est absolument splendide. On se demande comment ses concurrents peuvent le dépasser.

21h29 : la cloche en sucre soufflé de David est magnifique. On peut dire qu’il maîtrise son épreuve ! Les autres candidats ont du souci à se faire.

21h28 : Paul Pairet continue son show en soufflant de la farine au visage d’Hélène Darroze.

21h27 : Paul Pairet se moque de David en lui disant qu’il a mis tout ce qu’il savait faire en une épreuve et Michel Sarran profite de l’occasion pour piquer des choux à David et les rapporter à Mallory.

21h26 : Mallory essaie de piquer les choux de David et lui demande des conseils… mais David ne flanche pas !

21h22 : pâte feuilletée, chou à la pâte de noisettes, crème diplomate, choux fourrés au yuzu, cloche en sucre soufflé… voilà la composition de l’assiette de David !

21h21 : l’épreuve Top Chef de David commence ! David dévoile sa recette : noisettes, yuzu, crème diplomate… c’est un dessert gourmand

21h20 : les chefs arrivent et découvrent le thème, hilares ! Quand David explique le thème à sa chef Hélène Darroze, elle panique quand même pour son propre candidat. Les chefs Sarran et Pairet ont peur pour Mallory et Adrien !

21h18 : David avoue que le Saint-Honoré est très compliqué à faire, même pour lui. Les 2h ne sont pas de trop !

21h17 : David annonce qu’ils n’ont que 30 minutes avant de dire que c’est une blague… et de leur donner seulement 2h.

21h16 : ils doivent faire un Saint-Honoré avec pâte feuilletée, pâte à chou et caramel maison ! Il a pris ça exprès car il sait que ses concurrents n’aiment pas ça… Mallory ne sait même pas faire une pâte feuilletée ! Mais ce n’est pas tout : il impose de faire un décor en sucre soufflé. Les candidats sont complètement dépités.

21h15 : David impose à Adrien et à Mallory de faire une pâtisserie. Mallory ne semble pas ravi… et Adrien fait du sarcasme car il n’aime pas ça non plus.

21h15 : chaque demi-finaliste doit imposer le thème de son épreuve. Le challenger ne peut pas gagner de point mais les challengés marquent un point s’ils gagnent contre le challenger.

21h13 : les chefs ont l’air de bien s’amuser… David partirait sur un sucre soufflé.

21h10 : Top chef commence !

21h05 : le générique annonce le début de Top Chef après la publicité !

Top Chef : les quarts de finale étaient serrés !

Après l’épisode de mercredi dernier (27 mai), tous les fans de Top Chef ont hâte de retrouver leur programme préféré pour enfin savoir qui va se qualifier pour la finale tant attendue…

Depuis trois semaines, les téléspectateurs de M6 pouvaient suivre le même épisode coupé en 3 parties. Les 4 candidats restants devaient s’affronter au cours d’épreuves jamais vues dans le but d’obtenir deux « pass » pour la demi-finale. Dès qu’un candidat obtenait deux pass, il était qualifié.

Top Chef : résumé de l’épisode du 27 mai

C’est tout d’abord le jeune belge Mallory qui a remporté ses deux pass, faisant la fierté de son chef de Brigade, Michel Sarran, et de son ancienne chef de brigade, Hélène Darroze. A tout juste 22 ans, il s’est qualifié en premier pour la demi-finale ! Et pourtant, ce n’était pas gagné. En effet, en plein milieu d’une épreuve, il a craqué et a quitté le plateau de tournage. Reboosté par ses deux chefs de cœur, il a repris la compétition et a même fini par remporter l’épreuve.

Par la suite, c’est l’original Adrien de la brigade de Paul Pairet (le grand chouchou du public) qui s’est qualifié sur deux épreuves plus que déstabilisantes :

Devant un grand jury de chefs renommés, les compétiteurs devaient proposer un show culinaire. Adrien a bluffé tout le monde avec son flambadou qui faisait fondre du lard en direct, sur ses aliments. Il a remporté un pass à l’unanimité.

qui faisait fondre du lard en direct, sur ses aliments. Il a remporté un pass à l’unanimité. Par la suite, les candidats ont eu affaire à deux chefs très originaux qui proposent des dégustations sans couverts… Ils se sont ainsi retrouvé à lécher une assiette et à manger directement dans leur main. Ils devaient donc concocter un plat du même acabit. Pour cette épreuve, Adrien a imaginé un plat de hot dog revisité. Il a réalisé une saucisse à mettre au doigt, avec laquelle il fallait racler les sauces et le crumble de pain. Sa prestation a une nouvelle fois remporté tous les suffrages et il a obtenu son dernier pass !

Top Chef : l’affrontement David / Martin

Félicitations à Jessica Prealpato, cheffe pâtissière du restaurant #alainducasse au @Plaza_Athenee qui s’est fait décerner le Prix du Meilleur Chef Pâtissier du Monde selon @TheWorlds50Best. Bravo ! pic.twitter.com/riOa4KvYpp — GrandesTablesDuMonde (@LGTDM) June 11, 2019

Enfin, il ne restait plus que deux candidats dans l’émission de M6 : David, le chef étoilé qui avait déjà un pass et Martin, le jeune chef de palace qui avait encore tout à prouver. Les deux hommes se sont affrontés sur de la pâtisserie devant la meilleure chef pâtissière du monde Jessica Préalpato. Faisant honneur à sa compagne chef pâtissière, Martin a réussi à remporter le premier pass.

Sur la deuxième épreuve mettant en avant le riz au lait, c’est David qui a épaté la chef avec son interprétation très normande et gourmande. C’est donc Martin (de la brigade de Philippe Etchebest) humble et fier de son parcours qui s’est incliné face à un David sauvé de justesse, qui a fait très peur à sa chef Hélène Darroze.

Les téléspectateurs ont été visiblement déçus de ce résultat car beaucoup d’entre eux souhaitaient voir Martin en finale. Quand bien même, ils sont contents de voir Adrien et Mallory en demi-finale ! Ce sont les deux chouchous du public.

Top Chef : nos pronostics pour l’épisode du 3 juin

Ce soir, Adrien, David et Mallory vont donc s’affronter sur une épreuve mythique de Top Chef. Chacun des candidats va devoir imaginer une épreuve de A à Z et l’imposer aux autres : il y aura donc à chaque fois un challengeur et deux challengés. Si les challengés remportent l’épreuve du challengeur, ils remportent un point. Les deux candidats remportant le plus de points se qualifient alors pour la finale.

On a hâte de savoir ce que vont nous proposer Adrien, David et Mallory ! Selon nos pronostics, Adrien va imposer une épreuve déstabilisante avec des produits mal-aimés ou oubliés, comme il aime bien les cuisiner. Mallory va surement se rapprocher du patrimoine belge et peut-être même demander un Moules-frites typiquement belge.

Quant à David, c’est un peu plus flou… On hésitait entre un plat très raffiné comme il nous l’a montré à de nombreuses reprises ou, au contraire, un plat familial du terroir voire une pâtisserie (pour faire la différence) qui lui rappelle des moments passés avec ses enfants. Mais alerte SPOIL : il impose à ses concurrents de faire un décor en sucre soufflé ! Une technique extrêmement compliquée…

En tous cas, il est sûr que la compétition sera très serrée, tant les candidats ont un haut niveau cette année. Adrien survole à chaque fois qu’il le souhaite, Mallory étonne et remporte de nombreuses victoires du haut de ses 22 ans et David a l’expérience et le raffinement d’un chef étoilé.