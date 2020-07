TikTok : une application jugée préoccupante pour votre vie privée, espionne-t-elle les utilisateurs ?

Les Smartphones et tous les appareils high-tech ont fait une entrée fracassante dans nos vies. Cette application chinoise baptisée TikTok est simple, elle permet de partager des vidéos éphémères et de réaliser quelques défis ou d’utiliser des filtres. Les abonnés sont de plus en plus nombreux. Même les personnalités optent pour ces formats afin de gagner en visibilité en parallèle des comptes Instagram, Facebook et Twitter. Les réseaux sociaux sont nombreux et il y a toujours une question intéressante qui revient sur le devant de la scène : les utilisateurs sont-ils espionnés ? La réponse n’est pas forcément négative au vu des découvertes.

Des soupçons d’espionnage en provenance de Pékin

TikTok est une application très prisée en France, mais son utilisation est beaucoup plus importante en Chine ou en Inde. Au vu de cette recrudescence d’utilisateurs, le FBI selon BFMTV a souhaité enquêter sur le sujet notamment pour savoir si l’espionnage était au rendez-vous. Depuis de nombreuses années, les Français tentent de lutter contre ces tentatives d’espionnage ou cette récupération des données personnelles. D’autres sont également préoccupés par ces questions que ce soit en Europe ou aux USA. Toutefois, le FBI révèle que Pékin pourrait éventuellement l’utiliser pour vous espionner, car elle serait finalement assez gourmande en données personnelles.

L’Inde a même pris une mesure drastique contre l’application chinoise TikTok puisqu’elle a été bannie .

. Le service n’est donc plus au rendez-vous et le téléchargement n’est pas envisageable.

La raison donnée par l’Inde est simple : la mise en danger de la sécurité nationale ainsi que le respect de la vie privée.

Ces dernières années, l’Europe a tenté de militer contre les tentatives d’espionnage pour que la vie privée soit respectée.

C’est dans cette optique que le fameux règlement RGPD a pu voir le jour. Vous pouvez notamment le découvrir sur des sites Internet. Vous acceptez alors que certaines données soient collectées par les éditeurs. Il est aussi possible de personnaliser l’utilisation en cochant d’éventuelles cases. Vous êtes ainsi maître de votre vie privée et les données ne sont pas puisées à votre insu. Toutefois, les applications pourraient poser des problèmes comme TikTok.

AVIS A TOUTES LES PERSONNES SUI UTILISENT TIKTOK : https://t.co/PbVxeBDGAL

Je vous conseille de lire ceci.

( spoiler : on vous espionne ) — Col1:) (@cocolharicotmgl) June 27, 2020

Quelles sont les informations obtenues par TikTok ?

Sur le site de micro-blogging, les mises en garde sont de plus en plus nombreuses. Certains estiment qu’il serait judicieux de la supprimer même si vous ne l’utilisez pas pour poster des vidéos. Le fait de regarder celles des autres serait suffisant pour que les données soient récoltées. Parmi ces dernières, vous avez le modèle de votre téléphone portable, la taille de l’écran, mais également la capacité de stockage. Cela serait valable pour les mobiles, mais également les ordinateurs ou les tablettes. Tous les appareils utilisés avec l’application TikTok seraient alors épiés.

Delete TikTok now; if you know someone that is using it explain to them it is essentially malware operated by the Chinese government running a massive spying operation. https://t.co/J7N9FS7PvG — Anonymous (@YourAnonCentral) July 1, 2020

La chanson est donc la même pour cette application chinoise, car les données personnelles sont bien sûr collectées apparemment pour des annonceurs. Le but consiste à les vendre pour des fins publicitaires par exemple. TikTok n’est pas la seule dans ce domaine, d’autres optent pour un format similaire, mais cela permet d’avoir des publicités ciblées. En parallèle de cet espionnage supposé, certains estiment que les failles sont nombreuses et l’une d’entre elles permettait par exemple de remplacer des vidéos partagées par des organes officiels. Selon le journal, il faut savoir que si vous utilisez l’App avec votre iPhone et si elle est active alors que vous utilisez votre Mac, votre ordinateur peut aussi être épié.