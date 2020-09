The Haunting of Bly Manor : une bande annonce somptueuse et angoissante pour la série Netflix !

Parmi les séries Netflix les plus appréciés des internautes, les plus connues et commentées sont généralement Orange is the new black, House of Cards ou encore 13 Reasons Why. Mais ce serait oublié l’excellence de The Haunting of Hill House, une série qui vise plus un public de niche (les fans de film d’horreur) et qui a été plébiscité par la presse et les spectateurs. Et on ne peut que leur donner raison. Cette série (très librement) adaptée du roman La maison hantée de Shirley Jackson nous présentait une histoire habilement construite, faite de scènes déjà cultes dans lesquelles évoluaient des personnages nuancés, terriblement attachants et émouvants.

La clé du succès : le mariage réussi entre horreur et émotion

Si The Haunting of Hill House a tant été appréciée, c‘est qu’elle brasse de nombreux sous-genre, de l’horreur donc au mélodrame, en passant par le conte féérique, et les mêle avec un brio évident. Mike Flanagan nous offrait une mise en scène d’une somptueuse beauté, et les acteurs qu’il dirigeait se retrouvaient en état de grâce. On se rappelle avec émotion du magnifique cinquième épisode, dont la terrible conclusion en a fait pleurer plus d’un, ou du sixième, qui nous proposait un enchaînement de plans séquences étourdissants.

L’oeuvre imaginée par Mike Flanagan devait être unique. L’histoire racontée trouvait sa conclusion et l’histoire des Cain avait été racontée du début à la fin, avec complexité et brio. Mais les fans en redemandent. Et Netflix s’est retrouvé face à un succès aussi stupéfiant qu’inattendu et la décision a été prise de prolonger l’univers. Mais nous ne retrouverons pas la célèbre maison hantée de la première saison (il s’agira désormais du Manoir Bly). C’est une toute nouvelle histoire qui nous attend, avec de nouveaux personnages. Seul le réalisateur signe son grand retour (en tant que producteur et scénariste également), accompagné pour l’occasion d’un certain nombre de comédiens de la première saison, dont Victoria Pedretti, touchante et remarquable dans le rôle d’Eleanor dans la première saison.

Une série d’anthologie : la solution trouvée par Netflix

Les premières images dévoilées dans cette magnifique bande annonce nous replongent dans l’univers de The Haunting of Hill House. Nous retrouvons l’élégance de la mise en scène, la beauté lugubre de la photographie et la tonalité, mi dramatique mais horrifique. C’est avec un plaisir non dissimulé que nous retrouvons Victoria Pedretti qui ne semble pas avoir à rougir de sa performance tant elle dégage une rare fragilité. Ces premières images nous rappellent le film Les Autres (avec Nicole Kidman), de l’ambiance à l’architecture de l’immense maison, et cela n’est pas étonnant : les deux oeuvres s’inspirent de la même nouvelle, celle de Henri James, Le tour d’écrou.

Mike Flanagan a décidé de se baser sur un autre classique de l’épouvante qui raconte les déboires d’une jeune gouvernante, chargée de surveiller deux enfants après la disparition de la jeune femme dont elle a pris la place. Rapidement, elle a des visions d’anciens domestiques de la demeure et se demande si elle n’est pas hantée par des esprits. L’oeuvre peut se lire selon une tonalité fantastique ou psychologique et ne donne pas toutes les cartes aux lecteurs.

On fait confiance à Mike Flanagan pour retranscrire l’essence du roman, lui qui aime adapter les oeuvres pour mieux s’en détourner. Il a d’ailleurs confié s’être inspiré d’autres oeuvres du romancier, lui qui a écrit bons nombres d’ouvrages fantastiques.

La saison 2 sera disponible le 9 octobre sur Netflix

C’est durant le mois de Halloween que The Haunting of Bly Manor sera disponible sur la plateforme américaine. On ne sait pas vous, mais nous avons hâte de retrouver cet univers à la fois si angoissant et si touchant, en espérant que les nouveaux personnages seront créés avec autant de nuances que ceux de la première saison. On espère frissonner, avoir peur, pleurer aussi, et être touché par cette nouvelle histoire.

On vous laisse découvrir cette nouvelle bande annonce, qui arrive quelques jours après le teaser – qui nous avait déjà beaucoup emballé – et on se donne tous rendez-vous le 9 octobre pour découvrir les dix épisodes qui formeront cette nouvelle saison. En espérant que cette dernière (si elle est réussie) ne sera pas snobée par les cérémonies de récompenses qui ont curieusement oublié The Haunting of Hill House il y a deux ans.