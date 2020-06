Test ADN : choc, elle découvre que son mari depuis 8 ans est son frère !

Cet homme et cette femme connaissaient le grand amour depuis près de 8 ans et ils étaient sans doute loin d’imaginer que leur quotidien serait chamboulé par un test ADN. Ce dernier a montré qu’ils avaient le même père, elle était donc mariée à son demi-frère et elle ne le savait absolument pas alors qu’ils avaient conçu une belle famille. C’est sur Reddit que l’information a été partagée et elle est forcément insolite, mais également bouleversante. Apprendre du jour au lendemain que l’homme de votre vie est en réalité votre demi-frère doit forcément laisser des traces.

Des tests ADN confirment le lien de parenté

Cet homme a souhaité expliquer son vécu qui est forcément bouleversant et perturbant. Il faut savoir que le père de famille est décrit comme désagréable, la mère de sa femme avait donc partagé des informations croustillantes concernant cet homme. Finalement, il a voulu mettre un terme à ses doutes après avoir découvert quelques points en commun. La ressemblance semblait être aussi très importante, d’où l’intérêt de réaliser ce test ADN et le résultat ne fut pas à la hauteur de ces attentes.

Bien sûr, le couple avait fondé une famille, ils avaient un enfant apparemment et dans ce cas de figure, les doutes sont nombreux .

. En effet, le père de cet enfant est aussi son oncle alors que la mère de famille est également la tante.

L’homme a partagé son angoisse à l’idée d’accueillir un enfant alors que le test ADN avait révélé que leur père était commun.

De ce fait, il y a des risques pour que l’enfant naisse avec une malformation ou encore une maladie. Cette dernière serait susceptible de perturber sa croissance.

Une interruption de grossesse pour ce couple ?

SI vous pensez que le test ADN a tout changé, vous vous trompez, car en réalité, l’homme n’a pas divorcé de sa femme et elle ne voulait pas non plus se séparer de l’homme qu’elle aimait. De ce fait, la grossesse n’a pas été interrompue malgré les craintes du futur père de famille. Par contre, s’ils souhaitent agrandir la famille, ils n’auront plus un enfant de manière naturelle, ils auront tendance à opter pour une adoption. C’est donc une affaire très intéressante, mais également perturbante, car comment réagir face à cette nouvelle ?

Certains internautes ont décidé de partager quelques commentaires notamment pour épauler cet homme qui semblait très affecté. Ils ont précisé qu’il fallait absolument voir un généticien pour connaître les conséquences d’une telle naissance. Sans porter un jugement, ils ont la possibilité d’apporter leur aide et les couples peuvent ainsi entrevoir le futur avec un peu plus de sérénité. D’autres ont aussi réalisé qu’il s’agissait d’un contexte particulièrement difficile et douloureux.