Reels : Instagram part à la conquête de TikTok, va-t-il le remplacer ?

Les réseaux sociaux ne cessent de passionner les foules depuis de nombreuses semaines. Les Français utilisent alors massivement leur compte pour garder notamment le contact avec leurs proches. Les vidéos ainsi que les photos ne cessent de s’enchaîner pour le plus grand plaisir des fans. Ces derniers ont alors découvert les joies de Tik Tok puisque l’application est très agréable. Vous enchaînez alors les contenus pour découvrir des inconnus, des défis ou encore des célébrités. Ces dernières ont pu comprendre qu’il était possible de briller au soleil grâce à cette application qui a désormais un concurrent de taille prénommé Reels et il est proposé par Instagram.

Instagram utilise sa puissance de frappe avec Reels

Lors du confinement, les personnalités ainsi que les Français ont notamment pu découvrir les joies d’Instagram et des fameux Lives. En effet, les célébrités comme les humoristes ne pouvaient pas se produire sur scène, il fallait alors trouver une excuse pour rencontrer les fans virtuellement et c’est grâce à ce mode opératoire que les directs d’Instagram ont pu connaître un succès sans précédent. C’était une manière de remplacer les spectacles et le succès fut phénoménal. Instagram possède donc une puissance de frappe assez sympathique qu’il pourra utiliser à bon escient notamment pour Reels. En effet, le nouveau format reprend le même que celui mis en avant par Tik Tok.

Ce sont les défis sur Tik Tok qui on pu entraîner un succès phénoménal, les fans n’hésitent pas à réaliser des danses pour rassembler les fans .

. Aujourd’hui, la puissance de Tik Tok est impressionnante, mais Reels est-il un concurrent de taille ?

Dans tous les cas, vous pourrez découvrir des vidéos de 15 secondes, c’est assez court pour ne pas se lasser.

Instagram peut ainsi miser sur les stories, les photos, les vidéos et désormais Reels que vous pouvez utiliser depuis l’application. Il ne faut pas oublier que cette dernière a plus d’un tour dans son sac, car elle avait déjà tenté de battre SnapChat avec les fameuses stories.

Reels est accessible depuis Instagram

Inutile de vous lancer dans l’installation d’une autre application ou de découvrir une interface Web. Vous pourrez directement accéder à Reels depuis votre application Instagram, c’est simple, pratique et surtout intéressant. Vous pourrez alors opter pour des vidéos de 15 secondes ou encore des enregistrements avec seulement la voix. Il faut bien sûr tenter cette nouvelle expérience pour savoir si vous avez l’occasion d’apprécier ce nouveau format. Si ce n’est pas le cas, vous pourrez toujours opter pour Tik Tok. Par contre, si vous n’aimez pas cette dernière, il y a de grandes chances pour que Reels ne vous passionne pas. En effet, certains profils ne sont pas forcément attirés par ces concepts basés sur des vidéos.

Si vous avez l’intention de tenter l’expérience, il suffit de dégainer votre application Instagram avec votre compte et l’ensemble sera accessible. En effet, il y a un onglet Explorer, cela permet d’interagir très aisément et donc de garder ce contact si précieux avec les fans. Il est important de préciser que Reels est disponible dans trois pays à savoir le Brésil, l’Allemagne et la France, mais c’est un format test qui est déployé. Vous n’êtes donc pas à l’abri d’un bug qui pourrait entacher votre expérience, mais sachez que la version officielle sera déployée prochainement.