Netflix : découvrez les 5 plus gros succès de la plateforme sur les films de sport pour ce week-end !

Les films et même les séries sont nombreux sur ce sujet et vous aurez un catalogue très étoffé sur Netflix, mais nous avons sélectionné pour votre bien-être les 5 meilleurs contenus.

Impossible de manquer Invictus

Si vous êtes un adepte du rugby des années 90, vous ne serez pas contre l’idée de découvrir cette discipline portée par Matt Damon et Clint Eastwood. Vous découvrez alors dans ce film de sport la montée en puissance de cette équipe qui a tout fait à pour marquer l’histoire alors que le nouveau président se nomme Nelson Mandela. Pendant près de 2 heures, ce film de 2009 vous embarque dans une lutte sans merci avec un fond politique très réjouissant. Matt Damon et Morgan Freeman ont même été nommés aux Oscars.

The Blind Side avec Sandra Bullock

Il s’agit d’un drame sportif qui est aussi inspiré des faits réels et il montre le quotidien d’une famille aisée. La mère à savoir Sandra Bullock qui apparaît avec une chevelure blonde décide d’adopter un SDF. Cet adolescent doit lutter avec la vie notamment pour éviter de sombrer, mais il découvre le football américain. Grâce à cette mère adoptive, il découvre une nouvelle passion et il pourra enfin sortir de la rue, mais les épreuves sont nombreuses. Il s’agit de l’un des plus gros succès sur Netflix.

Le Coach Carter s’impose dans le basket

Samuel L Jackson débarque dans une équipe de basket alors que la discipline n’est pas celle escomptée. Ken Carter décide de revoir l’ensemble du programme pour que les étudiants puissent entrevoir un avenir positif, ils pourront alors avoir des études et surtout ils seront en mesure de briller dans le monde du basketball. Les méthodes à l’époque du Coach Carter sont largement pointées du doigt, mais elles vont finalement porter leurs fruits. Ce film de sport de 2005 est une petite merveille.

Senna, un documentaire sur Ayrton

Les adeptes de la Formule 1 ont forcément découvert les exploits de Senna qui était un champion, mais il a perdu la vie lors d’un choc brutal. Ce documentaire vous permet de découvrir Ayrton Senna au quotidien et ce documentaire est très bien réalisé. Vous pourrez aussi découvrir la présence d’Alain Prost et de Frank Williams. Ce n’est pas réellement un film de sport, mais il mérite amplement votre attention et pendant moins de deux heures, vous pourrez en apprendre un peu plus sur celui qui a pu révolutionner la course automobile.

Kickboxer, un véritable classique

Si vous n’aimez pas Jean-Claude Van Damme, ce film n’est clairement pas fait pour vous. Toutefois, l’acteur tient son rôle le plus réjouissant et même s’il date des années 80, il s’agit d’un film de sport qui vous permet de découvrir le quotidien d’Eric Sloane qui tente de lutter contre ses déboires. En effet, lors d’une rencontre, il est largement impacté à cause de Tong Po. finalement, il réussit à mettre de côté sa peur et sa peine pour monter sur le ring et embrasser une nouvelle carrière. Certes, l’acteur a un jeu assez spécial, mais c’est un classique du genre.