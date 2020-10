Les plus impressionnants records du cinéma ! Vous n’allez pas en revenir !

En plus de cent ans, le cinéma s’est imposé comme un art populaire par excellence, capable de s’adapter aux évolutions de la société et d’innover pour mieux divertir et surprendre son audience. Et certains films ont réussi, grâce à leur innovation et / ou une communication savamment orchestrée à marquer les esprits et à s’imposer pour marquer durablement l’Histoire. Retour sur les plus incroyables des records du cinéma.

James Cameron roi du box-office

Si son prénom ne vous dit peut-être rien, vous connaissez forcément ses deux films les plus cultes : Titanic et Avatar. Le premier est sorti en 1997, et a rapporté la pharamineuse somme de 1.8 milliards de dollars à travers le monde. A l’époque, il s’est hissé sans mal à la tête du classement mondial des films qui ont récolté le plus d’argent. Et s’il a depuis été dépassé – nous y reviendrons juste après – il est depuis plus de vingt ans toujours à la première place du box-office français. Avec 20.6 millions de téléspectateurs (21.7 millions si on compte la ressortie en 3D en 2021), le film s’impose toujours comme le roi en France, devant Bienvenue chez les ch’tis, film français le plus vu dans notre pays (20.4 millions d’entrées) et Intouchables (19.4 millions).

Mais sur le plan international et américain, Titanic a été dépassé par… un autre film de James Cameron. En 2009, il a révolutionné le genre avec Avatar, un film en grande partie réalisé grâce à des effets spéciaux d’une étonnante crédibilité, et sans doute équipé de la meilleure technologie 3D vue à ce jour (il aura également lancé la courte mode de la 3D par la suite). Avec 2.731 milliards de recette, il a explosé en son temps le record de Titanic. Et le film aura régné en maître jusqu’à ce qu’un certain Avengers Endgame ne sorte. En 2019, le dernier chapitre du MCU centré autour de Tony Stark et ses amis a dépassé de quelques millions les aventures extra-terrestres de James Cameron.

Le film d’animation le plus cher ? On vous donne la Raiponce !

Si La Reine des Neiges détient actuellement le record du film d’animation à avoir rapporté le plus d’argent dans le monde (avec la jolie somme de 1.2 milliards de dollars, ce qui lui a permis de dépasser Toy Story 3), les aventures d’Elsa et de sa soeur n’ont pas coûté plus d’argent que celles de Raiponce. La princesse aux longs cheveux magiques a couté énormément d’argent à Disney. Il faut dire que rien que l’animation autour de la chevelure était un véritable casse-tête. En tout, plus de 255 millions de dollars auront été dépensés pour mettre en image la vie de Raiponce.

Le film d’action live le plus cher de tous les temps de son côté n’est ni Avatar, ni même Avengers. Il s’agit du quatrième film de la saga Pirates des Caraïbes, sous-titré La Fontaine de Jouvence. Réunir Johnny Depp et Penelope Cruz coûte de l’argent, tout comme la construction des décors et des effets spéciaux, indispensables pour embarquer les téléspectateurs dans cette loufoque et trépidante aventure. En France, avec 78 millions d’euros dépensés, c’est Astérix et Obélix aux Jeux Olympiques qui arrive en tête des films français qui ont coûté le plus cher.

Le baiser le plus long a duré presque six minutes

Mais le cinéma, ce n’est pas que des chiffres. On vous propose maintenant de découvrir certains records totalement loufoques. Comme celui de Kids in America qui présente le baiser filmé le plus long de l’histoire (5 minutes et 57 secondes), ou celui de Don Juan, un film de 1928, qui filme 127 échangés en moins de deux heures. Aucun autre film n’a dépassé ce total depuis. De son côté, Bodyguard possède la bande originale qui a été le plus vendue dans le monde, avec plus de 42 millions de ventes. Enfin, on vous présente le titre le plus long de l’histoire, avec pas moins de 38 mots : Night of the Day of the Dawn of the Son of the Bride of the Return of the Revenge of the Terror of the Attack of the Evil, Mutant, Alien, Flesh Eating, Hellbound, Zombified Living Dead Part 2: In Shocking 2-D.