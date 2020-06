Les Bronzés 3, amis pour la vie : des révélations méconnues !

Le premier épisode des Bronzés était incroyable, vous pouviez les découvrir dans un paysage de rêve, mais les galères ont rapidement pris le dessus. Le second volet est encore plus magistral puisque vous retrouvez tous les amis dans de nouvelles péripéties à la montagne. Impossible de ne pas rire devant quelques sketches, mais la demande était tellement forte que les scénaristes ont cédé. Nous avons eu droit aux Bronzés 3, amis pour la vie, le résultat n’est pas forcément réjouissant.

Top 3 des indiscrétions pour les Bronzés 3, amis pour la vie

Finalement, les Bronzés ont subi les mêmes contraintes que les Visiteurs, car après quelques épisodes, l’engouement s’essouffle et la fougue du départ n’est plus au rendez-vous. Ce fut le cas pour d’autres productions du même genre et les fans ont tendance à préciser que les scénaristes usent le concept jusqu’à perdre l’essence même des débuts. Pour les Bronzés 3 qui seront diffusés ce soir, nous avons trouvé trois indiscrétions que les Français ne connaissent pas forcément.

Tous les jours, Marie-Anne Chazel devait passer au stand maquillage pour la pose d’une prothèse mammaire.

Il fallait donc près de trois heures de préparation pour les différentes scènes, car dans les Bronzés 3, elle a opté pour une autre taille de buste.

Après l’épisode à la plage, sur une île paradisiaque ou encore à la montagne, les scénaristes ont pensé à un autre épisode aux États-Unis .

. Au vu du succès très mitigé du troisième volet, cette éventualité n’a jamais vu le jour.

Les Bronzés 3 ont pu voir le jour à cause de l’échec d’un autre projet à savoir Astérix en Hispanie.

Les rumeurs révèlent que si Astérix avait vu le jour puisqu’il devait être proposé par la troupe du Splendid, les Bronzés 3 n’auraient jamais été dévoilés.

Les Bronzés 3 ont été très critiqués, mais l’épisode a été un succès

Si vous effectuez quelques recherches sur Internet, vous ne pourrez pas faire l’impasse sur les critiques. Ces dernières ne ciblent pas un seul acteur, elles sont distribuées à chacun des participants du film, car finalement la troupe du Splendid n’a pas su reprendre la même fougue des deux premiers épisodes. De ce fait, les retours sont extrêmement négatifs et pourtant, le succès a été au rendez-vous notamment pour le Box Office. Si vous regardez les chiffres d’un peu plus près, vous pouvez constater que les spectateurs ont été nombreux à se rendre au cinéma pour visionner le troisième volet.

Avec plus de 10,34 millions d’entrées, cet épisode a bénéficié d’un meilleur succès. Dans tous les cas, un quatrième volet ne devrait pas voir le jour selon les différentes rumeurs même si le troisième épisode laisse présager une suite.

Si vous souhaitez vous rendre au cinéma, sachez qu’il y a tout de même une bonne nouvelle puisque les établissements devraient ouvrir leurs portes dès le 22 Juin prochain.