Les 12 coups de Midi : Eric va t-il éliminé le 19 juin ? On connaît enfin le nom de celui qui pourrait le battre !

Eric remporte toutes les épreuves des 12 coups de midi, ce qui commence à en agacer certains qui ne l'aiment pas. Selon nos informations, le candidat pourrait être éliminé le 19 juin et on connaît le prénom de celui qui le battrait !

Les 12 coups de midi est une émission de TF1 animée par Jean-Luc Reichmann depuis 2010. Chaque jour, 4 candidats s’affrontent pour espérer devenir le maître de midi. Il y a donc trois épreuves : deux manches puis la finale, pendant lesquelles les participants répondent à des questions de culture générale.

Un à un, ils sont éliminés jusqu’à ce qu’il n’en reste qu’une, le maître de midi, qui passe à la finale pour tenter de remporter le plus de gains.

Les 12 coups de midi : Eric gagne tout et agace les internautes

En ce moment, le maître incontesté de midi est le candidat Eric. Depuis Christian Quesada, jamais on n’avait vu quelqu’un d’aussi performant. Cependant, les téléspectateurs commencent à se lasser du joueur et souhaiterait qu’il perde sa place. Ils ne l’aiment pas vraiment car ils le trouvent trop antipathique.

Eric s’était d’ailleurs défendu à ce sujet, inondé de critiques sur les réseaux sociaux. Il avait dit qu’il n’aimait pas faire semblant et qu’il était comme ça dans la vraie vie. Timide et pas très expressif, voici son caractère et mieux vaut l’accepter car il ne souhaite pas devenir quelqu’un d’autre.

Il a fini par dire à Jean-Luc Reichmann qu’il regrettait d’ailleurs son anonymat car il était fatigué de lire d’horribles commentaires à son égard alors qu’il n’avait rien fait de mal. A l’heure des réseaux sociaux, les internautes ne se rendent pas compte de l’impact de leurs mots.

Eric n’est pas le seul à subir les méchancetés des téléspectateurs… Inès, candidate finaliste de Koh-Lanta, s’est également fait détruire sur Twitter car elle a atteint la finale du jeu télévisé ! Les fans de l’émission sont allés beaucoup trop loin.

En tous cas, Eric continue de gagner les épreuves les unes après les autres et il ne semble pas près de laisser sa place de maître de midi. Pourtant, certains disent qu’il va bientôt être éliminé. La première date se positionne vers la fête des mères mais elle a été réfutée.

Les 12 coups de midi : est-ce-qu’Eric va vraiment être éliminé ?

Pourquoi ses rumeurs courent-elles ? Déjà parce qu’Eric n’est pas très apprécié mais ensuite parce Jean-Luc Reichmann a, semble-t-il, fait une boulette sur Instagram. En effet, alors qu’il partageait simplement une vidéo des coulisses de l’émission, les internautes se sont aperçus qu’il n’y avait plus le pupitre d’Eric…

Ni une ni deux, ils se sont affolés et ont dit partout qu’Eric allait être éliminé. Jean-Luc Reichmann n’a pas du tout répondu à ces accusations : il n’a ni confirmé ni infirmé sa potentielle erreur.

Ses abonnés Instagram lui pose pourtant souvent des questions mais il ne leur répond pas. De toutes les manières, il est tenu par le secret professionnel et les buzz autour des 12 coups de midi sont bénéfiques pour l’émission.

De plus, la chaîne Youtube « Le chasseur d’étoile » alimente le débat. Il n’aime pas Eric, ce n’est un secret pour personne, mais il assure que le candidat va être éliminé le 19 juin (dans 13 jours seulement !) en perdant contre un certain Reynald.

Il finirait donc en remportant le titre du plus grand maître de midi en termes de gains et de participations. En revanche, selon nos informations, il ne dépassera pas le million d’euros.

Les 12 coups de midi : même si Eric est battu par Reynald, il restera un grand maître de midi

Même si Eric est éliminé le 19 juin, il pourra être très fier de son parcours. Il repartirait également avec une cagnotte se situant entre 800 000€ et 900 000€ très probablement ! Une belle somme d’argent qui lui permettrait de changer totalement de vie… Il pourra s’acheter ce qu’il le désire et gâter tous ses proches. Même s’il perd contre le fameux Reynald, il est certain qu’il se sentirait soulager de retourner à l’anonymat.

Sa vie va changer et il ne sera pas anonyme avant un long moment mais les internautes le laisseront tranquille sur les réseaux sociaux. Ce sera davantage agréable pour lui ! Si le candidat Reynald réussit à le battre, il y a deux possibilités : soit Eric était fatigué en ne donnant pas le meilleur de lui-même, soit il a trouvé plus fort que lui.

Est-ce que Reynald deviendra le nouveau maître de midi incontesté ? A voir, mais les yeux des téléspectateurs seront rivés sur les nouveaux pupitres ! S’ils voient un Reynald concourir, les rumeurs se confirmeront peut-être. Rendez-vous le 19 juin sur TF1 pour le verdict final.