Harry Potter : il existe un classement avec les pires personnages des films

Vous le savez sans doute, les films sont inspirés des romans consacrés à Harry Potter. Si les lecteurs ont pointé quelques différences entre les deux univers, ils sont aussi nombreux à critiquer les personnages à l’écran. Certains sont même décrits comme étant les pires de toute la saga, un classement a donc été fait. Les résultats sont notamment partagés par Gentside.

Le top 5 des pires personnages dans Harry Potter

De nombreux sites proposent des classements du même genre, cela permet notamment de créer des débats. En effet, les personnages que vous n’appréciez pas sont peut-être aimés par d’autres. Dans tous les cas, le pire semble être Dolores Ombrage qui n’est pas du tout aimée par les fans de la saga. Il suffit généralement de regarder les films pour comprendre.

How it started How it ended pic.twitter.com/FPmR0Ynf6h — Professor Snape (@_Snape_) October 13, 2020

Le second personnage se nomme Bellatrix Lestrange qui est une sociopathe .

. Voldemort est aussi insupportable pour certains fans de la saga, mais il est apprécié par d’autres.

Peter Pettigrow se retrouve à la quatrième place de ce classement à cause de la trahison.

Les adeptes de l’univers HP n’aiment pas du tout Lucius Malefoy puisqu’il est considéré comme un véritable lâche.

Dans tous les cas, si une palme devait être distribuée au personnage le pire de la saga, ce serait sans aucun doute Dolores. Pour les fans, elle est même pire dans les différents livres. D’autres bien sûr ont pu se retrouver dans le classement comme James Potter, qui est considéré comme un vrai harceleur.

Trois autres personnages insupportables dans Harry Potter

Si vous vous ennuyez ce week-end, vous pourrez toujours regarder tous les épisodes de la saga Harry Potter. En effet, elle est disponible sur les plateformes de streaming et même en VOD. Vous pourrez constater que Cho Chang est aussi un personnage détesté par les fans puisqu’elle ne sait jamais ce qu’elle veut. Vous avez également Fleur Delacourt qui est décrite comme une vraie arrogante et il s’agit du seul personnage français. Une palme peut aussi être décernée à Vernon Dursley. Bien sûr, c’est un classement qui ne sera pas forcément le vôtre, car les personnages appréciés sont parfois détestés, cela dépend si vous aimez une maison ou une autre.

Maggie Smith ❤️️ pic.twitter.com/NsCnRpsQRn — Harry Potter Facts (@TheHPfacts) October 13, 2020

Dans tous les cas, le succès de la saga Harry Potter n’est plus à prouver et vous pourrez constater qu’il a su traverser les années ainsi que les générations. Les plus jeunes découvrent HP ainsi que tous les produits dérivés qui sont tellement incroyables. Des magasins à l’effigie de la saga ont même ouvert leurs portes un peu partout en France notamment à Mulhouse et Strasbourg.