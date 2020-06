Finale de Koh Lanta : Denis Brogniart présente le fonctionnement du direct et c’est décevant

Vous devez comprendre que la situation est problématique à la sortie de la course d’orientation. Les candidats ont pratiquement 40 jours de privation de nourriture avec de petites rations de poisson ou de riz. Ils ont été contraints de réaliser des épreuves en puisant dans toutes les ressources pour réussir à gagner. Pendant la course, les candidats ont passé près de trois heures sous un soleil de plomb à chercher le poignard, la dernière ligne droite est donc impossible.

Deux rendez-vous pour la finale de Koh Lanta

À ce stade, les candidats sont éreintés et ils doivent s’offrir les poteaux alors que généralement, l’épreuve est extrêmement longue, délicate, compliquée et fatigante. Les nerfs sont alors mis à rude épreuve pour Naoil, Inès Loucif et Claude. En ce qui concerne le dispositif pour la finale, il est connu puisque Denis Brogniart a présenté les grandes lignes. Il faudra bien sûr regarder la finale de Koh Lanta en direct pour en apprendre un peu plus.

La première partie sera dédiée aux poteaux notamment pour savoir quel candidat sera élu .

. La seconde sera consacrée au vote du jury avec la présentation du grand gagnant de l’édition de 2020 de Koh Lanta.

Les aventuriers devront aussi sur le plateau respecter la distanciation et un dispositif spécifique a été mis en place.

Pour la révélation du gagnant, pas d’embrassades ou encore des échanges, ce sera sobre et sans aucun contact.

En coulisse, les candidats auront une pièce dédiée et non commune pour suivre la première partie.

Les confidences de Denis Brogniart à Télé Loisirs ne sont pas réjouissantes, mais il faut bien respecter toutes les conditions sanitaires. De plus, les proches ne seront pas présents, les candidats seront à nouveau seuls. L’ambiance risque d’être assez morose notamment pour la fin, car il sera impossible de laisser sa joie exploser.

19 aventuriers seront présents en direct

Au vu des propos de Denis Brogniart, la finale de Koh Lanta s’annonce assez décevante, il faudra certes attendre vendredi pour se forger une idée un peu plus positive ou négative. Dans tous les cas, nous attendons la fin de cette aventure avec la plus grande réjouissance, car nous saurons enfin si Naoil, Inès ou Claude sera en mesure de remporter ce jeu phare de TF1. Comme le révèle le présentateur, sauf cas de force majeure et de dernière minute, il y aura bien 19 aventuriers sur le plateau et cela est possible grâce aux précautions prises ces dernières semaines.

TF1 avait décidé de couper les émissions en plusieurs morceaux pour que la finale soit le plus éloigné possible du confinement. Après pratiquement trois semaines de déconfinement, la finale de Koh Lanta peut certes être organisée dans une ambiance différente, mais dans de bonnes conditions.