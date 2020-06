Fête des Pères : les cadeaux simples à ne pas manquer

Cette journée ne sera pas anodine puisqu’il s’agit aussi de la fête de la Musique, mais ce sont tous les pères de famille qui seront alors à l’honneur. Bien sûr, il y a le classique casse-tête pour la recherche des cadeaux, mais nous avons la solution de dernière minute qui devrait vous satisfaire.

La Box avec un abonnement en quelques secondes

Inutile d’attendre la première box pour l’offrir lors de la fête des Pères, vous devez imprimer par exemple le bon et vous aurez l’occasion de le transmettre à votre papa. De ce fait, même si vous devez le rencontrer à 10 heures, vous pourrez effectuer cette impression et la commande à 9h58 sans forcément être en retard.

La Box présente de nombreux avantages, car elle est facile à commander et vous avez de nombreux domaines .

. Le format Geek est très apprécié avec la réception de petits goodies au fil des mois, vous pourriez même avoir un verre à bière gravé.

Vous pouvez choisir un abonnement à la carte, au mois, sur 6 ou 12 mois.

Pour la fête des Pères, il est possible de choisir des accessoires pour la barbe.

La Box est donc parfaite et elle était déjà très prisée pour la fête des Mères.

Un petit voyage ou des vacances

Si vous souhaitez sortir un peu de l’ordinaire, la meilleure méthode pour la fête des Pères consiste à adopter une Box que vous pouvez également commander en ligne ou acheter dans un centre commercial. Cela permet de choisir un restaurant pour deux personnes, un week-end en amoureux, un loisir hors du commun comme la conduite d’un bolide, voire une escapade réjouissante dans des univers luxueux et même des vacances au soleil. Avec une telle Box, vous ne choisissez pas la destination, mais uniquement le concept et votre père pourra alors sélectionner la ville ou le pays de son choix. En termes de prix, tous les budgets sont réellement pris en compte et vous aurez largement la possibilité de lui faire plaisir.

Les cadeaux incontournables pour la fête des Pères

Comme c’est le cas pour la fête des Mères, vous avez des cadeaux incontournables qu’il est impossible de mettre de côté. Vous pourrez alors offrir une belle cravate, une chemise, du parfum ou encore des ustensiles pour entretenir la barbe. Certains apprécient le vin, il faudra alors une mallette avec plusieurs accessoires pour ouvrir les bouteilles. D’autres se focalisent sur les BD, les livres, du parfum… Pour ce dernier, il suffit de vous rendre dans une parfumerie, vous énoncez la personnalité de votre père et ses goûts. Le vendeur sera en mesure de vous proposer en fonction de votre budget une senteur adaptée. Pour la fête des Pères, pensez aussi à des soins dans des instituts, certains parents sont très attirés par ces massages qui permettent de chasser le stress.