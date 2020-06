Fête des mères : 5 DIY avec des idées faciles pour faire plaisir !

Prenez un peu de temps, rassemblez les enfants et vous serez prêt pour réaliser l’une des idées faciles puisque ces 10 DIY ne sont pas très complexes. Vous pourrez alors profiter pleinement de votre création pour la fête des Mères.

1/ La carte surprise pour la fête des mamans

Si vous avez acheté un cadeau, vous aurez forcément besoin d’une carte et la vidéo vous propose de la réaliser.

Vous prenez une feuille de papier que vous pliez en plusieurs fois avec notamment une zone en couleur et une autre blanche.

Vous collez quelques coeurs ou vous les dessinez, c’est au choix.

Vous devez ensuite réaliser quelques trous en utilisant le gabarit des coeurs.

Vous aurez également besoin de créer une fente et de coller la fameuse feuille de papier.

Le résultat est très sympathique et vous pouvez laisser un joli message.

2/ Un porte photos avec de sublimes roses

Pour la fête des Mères, l’un des 10 DIY consiste à réaliser un porte photo avec un morceau de fil assez rigide. Par contre, il est difficile d’expliquer les étapes pour la rose, regardez bien la vidéo dès 2.43 minutes, vous aurez toutes les étapes et choisissez à chaque fois un papier coloré pour apporter un peu de pep’s.

3/ Un rangement pour les produits de maquillage

Les mamans aiment se faire belles et il faut impérativement des rangements pour trier tous les produits. Il est alors judicieux de concevoir un rangement assez original qui pourra sublimer la coiffeuse.

Vous avez besoin d’un rouleau de sopalin que vous pouvez découper en plusieurs morceaux pour avoir des hauteurs différentes .

. Vous recouvrez les cylindres avec du papier de couleur en utilisant de préférence de la colle pour le carton afin d’être que le tout pourra adhérer.

Pour le socle, prenez un carton un peu plus épais qu’il faut également recouvrir avec un papier de votre choix.

Pour que les cylindres soient maintenus, je vous conseille d’utiliser de la colle chaude avec un pistolet.

Pour le pistolet, les parents doivent le manier, mais cet atelier est à la portée de tous. N’oubliez pas d’ajouter un peu de feutrine ou un tissu relativement doux pour l’intérieur.

4/ Quelques perles pour un bracelet

Après le maquillage, la fête des Mères ne sera pas festive sans un très beau bijou et dès 7.06 minutes de cette vidéo, vous aurez toutes les explications pour réaliser un bracelet très sympathique avec des perles. En fonction du rendu, prenez des versions plus ou moins imposantes et enfilez-les dans un cordon, voire un fil assez robuste.

5/ Des lettres ou des chiffres en 3D comme décoration

, vous pouvez utiliser plusieurs DIY pour la fête des Mères et les lettres décoratives rencontrent toujours un succès sans précédent. Suivez le guide en prenant une règle pour réaliser tous les traits, il suffit de bien mesurer les espaces que vous pouvez multiplier par deux pour avoir des lettres ou des chiffres beaucoup plus imposants. Pour que le rendu soit un peu plus sympathique, je vous conseille d’utiliser un carton assez souple pour apporter de la robustesse. Vous pourrez ensuite recouvrir l’ensemble avec des paillettes et quelques strass. Vous pouvez par exemple créer le rangement pour le maquillage et ajouter derrière les lettres à savoir les initiales de votre maman.

6/ Une petite fleur de lotus

Comme pour les roses, il faut suivre avec précision le guide qui se trouve à 10.01 minutes et vous aurez ainsi un rendu beaucoup plus agréable. Ce sont des idées faciles pour la fête des Mères, n’ayez aucune crainte, vous aurez réellement un produit de qualité à la hauteur de toutes vos attentes.

7/ Une boîte cadeau pour une belle présentation

C’est seulement une méthode de pliage qui vous permet notamment de réaliser la boîte que ce soit le contenant ou le couvercle. Choisissez à chaque fois une feuille un peu robuste, voire un carton souple puisque les mamans auront tendance à utiliser plusieurs fois ces petites boîtes notamment pour ranger les fleurs de lotus ou encore les précieux bijoux.

8/ La création d’un cadre

Vous pouvez recycler un cadre présent dans votre maison ou acheter de petites baguettes afin de façonner le contour. Vous choisissez une jolie photo ou un décor pour l’arrière et il sera possible d’inscrire un message grâce à de la laine et une colle spéciale. Faites attention à bien laisser sécher l’ensemble.

9/ Une autre version pour un rangement

Pour la fête des Mères, un DIY dans la seconde vidéo vous propose de réaliser une autre boîte très sympathique en collant quelques pompons et surtout en utilisant des feuilles que vous customisez avec de la laine. Si vous avez du papier brillant, il sera parfait pour le tour et si vous possédez quelques paillettes, collez-les avec une colle spéciale qui sera invisible lorsque l’ensemble sera sec.

10/ Une dernière boîte pour les mamans

Vous avez la possibilité de concevoir un autre contenant en utilisant une technique pour la fabrication des roses. Les mamans raffolent des boîtes, car elles peuvent finalement ranger tout ce qu’elles souhaitent comme des bijoux, des produits de beauté et vous pourrez même glisser des mots doux écrits par vos enfants.