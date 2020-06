Danse avec les stars : de retour en 2021 ! Les premières informations concernant le casting révélées

Dans Danse avec les stars, plusieurs célébrités sont en duo avec des danseurs professionnels. Ils s’affrontent sur des musiques et danses officielles jusqu’à ce qu’il ne reste plus qu’un couple. Ce programme existe depuis 2011 et rencontre un véritable succès.

Nous avons pu voir de nombreuses stars gagner :

Matt Pokora – Shy’m – Emmanuel Moire – Alizée – Rayane Bensetti – Loïc Nottet – Laurent Maistret – Agustin Galiana – Clément Rémiens – Sami El Gueddari

Shy’m a d’ailleurs intégré le jury de Danse avec les Stars et Alizée est tombée amoureuse de son danseur ! Comme quoi, une émission de télévision peut réserver de belles choses.

Danse avec les stars : diffusion reportée pour 2021

Avec la crise sanitaire que subit encore la France, la Production de TF1 et de Danse avec le stars n’a pas eu d’autre choix que de repousser la sortie de la saison 11 au printemps 2021 au lieu de septembre 2020. En effet, il est actuellement impossible pour l’émission de respecter les gestes barrières étant donné que les stars et les danseurs sont proches et dansent ensemble.

Ces mois en plus ont donc engendré des modifications du casting prévu pour la saison 11. Les équipes ont donc dû travailler pour trouver de nouvelles célébrités partantes pour participer à Danse avec les Stars. “Certaines qui étaient libres en septembre ne le seront plus en mars…”, a expliqué une source proche du programme dans le journal Parisien.

Mais ce n’est pas chose aisée étant donné que la Production a dû essuyer plusieurs refus dont :

Claire Chazal

Ingrid Chauvin

Matthieu Delormeau

Christophe Dechavanne

Michael Youn

Gérard Holtz

Loana

Bernard de la Villadière

Stéphane Plaza

Jenifer

Danse avec les stars : pourquoi Ingrid Chauvin a refusé de participer ?

Ingrid Chauvin a d’ailleurs récemment expliqué comment elle s’y était pris pour refuser la participation au programme de danse animé par Camille Combal et Karine Ferri. La star de Demain nous appartient a été approchée par l’émission qu’elle aurait pourtant adoré faire. Les producteurs ont dû être très déçus car ils aiment bien mettre en avant au moins un acteur de série dans chaque saison !

Elle explique qu’elle a pris comme excuse des douleurs au dos pour ne pas faire partie du casting. En effet, elle est très stressée à l’idée d’être devant une caméra sans arrêt même si elle est actrice car ce n’est pas pareil. L’actrice a également expliqué qu’elle pouvait en être malade et elle souhaiterait s’épargner cette douleur inutile. Ingrid Chauvin avoue qu’elle a du mal à gérer ses émotions, même quand elle rencontre ses fans.

Pourtant, ce n’aurait pas été la première fois qu’Ingrid Chauvin s’entraîne à danser avec un danseur de Danse avec les stars. En effet, elle a été coachée par Anthony Colette pour apprendre la chorégraphie du mariage de Chloé et Alex dans la série Demain nous appartient.

La belle blonde ne sera donc pas au casting de Danse avec les stars et elle ne semble pas prête à l’être un jour ! En revanche, nous avons des indices quant à une autre potentielle candidate. La télé-réalité est très regardée par les français, notamment par une tranche plus jeune de la population. Les chaînes de télévision ne peuvent pas passer à côté du succès des candidats de télé-réalité à l’instar de Nabilla ou de Jessica Thivenin par exemple.

Koh-Lanta est un jeu d’aventure qui a inclus un côté « télé-réalité » grâce aux intrigues et aux disputes sur l’île. Cette année particulièrement, l’émission animée par Denis Brogniart a rencontré un succès phénoménal. Les internautes se sont vraiment attachés aux aventuriers, notamment à Claude, Sam, Teheiura et Jessica. Malheureusement, ils s’en sont également violemment pris à ceux qu’ils n’aimaient pas sur les réseaux sociaux.

Devant le succès fulgurant des télé-réalités, Danse avec les stars aurait donc décidé de rajouter une candidate de TV réalité très connue à son casting. Selon les rumeurs, le programme présenté par Camille Combal et Karine Ferri aurait fait une proposition à Jazz Correia. La belle brune est célèbre depuis sa participation à Qui veut épouser mon fils. Elle a ensuite intégré plusieurs télé-réalités : Les Anges, La Villa des Coeurs Brisés (saison 2 et 3) ainsi que La Villa, la Bataille des Couples.

Cela ne nous choquerait pas qu’ils intègrent la belle Jazz. En effet, ils ont déjà fait venir des personnalités connues sur Internet, à l’image de la youtubeuse Enjoyphoenix.