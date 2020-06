Cinémas déconfinés : ce que vous devez absolument faire, sinon vous serez recalé

Vous pouviez auparavant décider à la dernière minute de vous rendre au cinéma pour attraper le dernier siège de la salle. Ce ne sera désormais plus envisageable à cause du coronavirus puisque la maladie est toujours d’actualité. Il y a donc des conditions à respecter et elles seront forcément mises en avant par les établissements, car c’est un point important pour que l’ouverture soit possible. N’hésitez pas à vous renseigner pour éviter les mauvaises surprises.

Les conditions indispensables pour se rendre au cinéma

Vous avez l’intention de vous rendre dans les salles obscures notamment pour profiter pleinement du dernier film de Christopher Nolan. Ce dernier s’annonce réellement grandiose, mais pour le découvrir sur un grand écran, la vigilance est de mise. Certes, il y aura des pancartes un peu partout comme ce fut le cas dans les centres commerciaux et les grands magasins, si vous ne les respectez pas, vous ne pourrez pas assister à la séance.

Les cinémas invitent les spectateurs à réserver leur place en ligne ou via les applications afin de gagner du temps et d’éviter la file d’attente .

. Cette technologie est parfaite pour que la distanciation sociale soit respectée avec précision.

Certains cinémas comme à Kinépolis, vous devez proposer un code barre à la machine ou un QR Code et vous pourrez alors découvrir votre ticket.

Bien sûr, la désinfection des mains est largement recommandée à l’entrée de tous les établissements.

Vous devez aussi porter un masque de protection pour éviter la propagation du virus comme c’est le cas dans les commerces.

En fonction des cinémas, il peut être possible d’enlever le masque, mais ce n’est pas une certitude. Si cela est rendu possible, vous devrez impérativement être assis comme au restaurant surtout si vous souhaitez manger une glace ou du pop corn. Dès que vous vous levez pour vous rendre aux toilettes par exemple, il est nécessaire de remettre votre masque et de vous désinfecter les mains avec du gel hydroalcoolique.

Un siège sur deux et les groupes sont possibles

Dans les cinémas, si vous êtes seul, vous ne pourrez pas être à côté d’une personne, il y aura donc un siège qui vous séparera. Par contre, si vous êtes deux, vous serez côte à côte, mais il y aura un siège vide à gauche du duo et à droite. Les groupes sont aussi possibles, mais il y a une limite à respecter et elle sera annoncée à l’entrée du cinéma. Ces contraintes peuvent être problématiques pour certains, mais c’est la seule solution qui permet d’ouvrir ces établissements alors que d’autres sont opérationnels depuis longtemps. Le monde du cinéma est à l’arrêt depuis le début du confinement, certains films ont été reportés et d’autres ont même été dévoilés sur les plateformes de streaming comme Disney +.

C comme Cinéma… pic.twitter.com/DyZtmNt0Lm — les nounours des gobelins (@LGobelins) June 23, 2020

Il faudra désormais patienter pour savoir si ces conditions suffiront aux cinémas de renouer avec l’affluence. Cette dernière est indispensable puisque le marché est lourdement impacté et les revenus ont été inexistants depuis le début de la crise. De ce fait, si vous souhaitez soutenir les cinémas, il suffit de prendre votre ticket et de respecter les conditions. Dans ce contexte, le risque est assez faible d’être atteint par le coronavirus. Certes, le risque zéro n’existe pas, mais si vous êtes vigilant, tout devrait bien se dérouler.