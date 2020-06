Choc : M6 va briser une règle vieille de 30 ans avec sa programmation !

M6 va-t-elle se mettre l’industrie cinématographique à dos ? La diffusion prévue le 11 juillet prochain du Petit Nicolas peut vous sembler anodine, elle est pourtant sans précédent dans l’histoire de la télévision puisque cela fait trente ans qu’aucune chaîne n’a diffusé un film le samedi soir. On vous explique pourquoi c’est historique !

Un décret vieux de 30 ans va être changé

Les salles de cinéma voyaient d’un bien mauvais oeil la démocratisation de la télévision. Avec les décennies, la télévision est en effet devenue un indispensable dans chaque foyer. Les prix sont de plus en plus abordables, les offres de plus en plus larges. Tout est fait pour que les citoyens jouissent des meilleurs outils, parfois à moindre coût.

Mais cela ne plait pas aux cinémas, surtout avec la place que prennent désormais les plateformes de streaming. Netflix, HBO Max, Disney+, Amazone Prime Vidéo… Il est désormais possible de consommer des milliers de films depuis le confort de son salon ou de sa chambre.

Une loi qui vise à protéger les cinémas

C’est pour cette raison qu’en 1990 a été voté le décret n°90-66 qui régule la diffusion d’oeuvres cinématographiques à la télévision. Avec ce décret, les chaînes de télévision française en clair ont l’interdiction de diffuser des films le mercredi (jour de sortie des films en salle) et le vendredi (pour encourager les personnes à débuter le week-end en allant au cinéma).

Tout a été réfléchi pour ne pas fragiliser les salles de cinéma. Il fut d’ailleurs un temps où les films sortaient en salles de cinéma le vendredi, comme aux États-Unis. Mais les distributeurs, producteurs et exploitants français se sont rendus compte que cette méthode fragilisaient les petits films, au profit des blockbusters.

Il a donc été décidé que les films sortiraient le mercredi, pour que chacun trouve un créneau favorable.

Le décret est encore d’actualité, mais M6 le contourne !

Le décret vieux de 30 ans est cependant remis en question depuis longtemps par les patrons de chaîne qui se sentent lésés. Le ministre de la culture, Franck Riester, a récemment confié au Film Français qu’un nouveau décret serait publié pour supprimer ces interdictions. Nous pourrons donc voir des films non plus le mardi soir ou dimanche soir (comme il est d’usage) mais également le mercredi et samedi.

Mais ce décret n’a pas encore été publié. Pour autant, M6 l’anticipe. La chaîne a proposé au CSA sa programmation pour les semaines à venir et le 11 juillet prochain, la chaîne compte bien diffuser Le Petit Nicolas. Comme elle l’a confié à Ozap, M6 n’a reçu aucune objection de la part du Conseil Supérieur de l’Audiovisuel.

Le Petit Nicolas rentrerait ainsi dans l’Histoire de la télévision en devenant le premier film français a être diffusé un samedi soir en trente ans !

Les français toujours friands de cinéma

Que les salles de cinéma se rassurent cependant : les français aiment toujours autant se rendre dans les salles obscures. Malgré l’évolution des prix, vous êtes chaque années des millions à vous enfermer dans le noir pour découvrir un nouveau film.

Pendant le confinement, le cinéma vous a d’ailleurs beaucoup manqué. Vous êtes en effet près de 19 millions à avoir confié avoir hâte de pouvoir retourner au cinéma. Un soulagement pour les salles qui ont été fragilisées par le confinement.

Elles ont cependant pu enfin rouvrir le 22 juin dernier, tout en respectant certaines mesures drastiques pour éviter des rassemblements. Les salles seront régulièrement désinfectées et il vous est conseillé de prendre vos billets sur internet pour éviter les contacts.

De notre côté, on vous a préparé une liste des films à voir pour fêter cette ouverture, après plus de trois mois sans cinéma.