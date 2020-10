Assassin’s Creed Valhalla : découvrez le nouvel opus incroyable de la franchise d’Ubisoft !

Ubisoft a organisé un montage Photoshop en direct pour révéler le cadre du prochain chapitre de la franchise Assassin’s Creed.

a organisé un pour révéler le cadre du prochain chapitre de la franchise Assassin’s Creed. Surnommé Assassin’s Creed : Valhalla , le jeu s’inspire de l’histoire et de la culture des Vikings.

, le jeu s’inspire de l’histoire et de la culture des Vikings. Un initié rapporte qu’Ubisoft organisera la semaine prochaine une révélation du gameplay, offrant un potentiel aperçu des images de la prochaine génération de jeux vidéo.

Utilisant la méthode du montage Photoshop en direct, Ubisoft a révélé aujourd’hui le cadre de la prochaine entrée dans la franchise Assassin’s Creed. Comme on le sait depuis longtemps, le jeu s’inspirera généreusement de l’histoire et de la culture des Vikings.

Le streaming en direct, diffusé il y a quelques heures, a confirmé les rumeurs antérieures selon lesquelles Ubisoft était prêt à sortir prochainement la première pépite du prochain titre Assassin’s Creed !

Un assassin inhabituel

Soutenu par la bande-son des précédents titres d’Assassin’s Creed, l’artiste numérique Kode « BossLogic » Abdo s’est attelé avec soin à la réalisation d’une œuvre d’art conceptuelle révélant le cadre d’Assassin’s Creed : Valhalla.

Bien qu’elle soit sans doute nouvelle, la méthode de révélation semble étrangement appropriée à cette période de confinement.

Les développeurs et les éditeurs étant obligés de revoir leur façon de commercialiser et de créer des jeux en raison des mesures de travail à domicile, un streaming en direct est donc une très bonne solution, bien mieux qu’un post de média social, rédigé rapidement et accompagné d’une ou deux captures d’écran.

Dépouillé, simple, et utilisant les outils disponibles, ce streaming en direct souffrait tout de même de quelques longueurs. Ce qui n’a pas dissuadé plus de 55 000 personnes de se connecter à Twitch, aidées par les récompenses en jeu distribuées au hasard. Plus de 70 000 personnes ont déjà regardé ce streaming sur YouTube !

Le jeu Ubisoft Assassin’s Creed : Valhalla est attendu la semaine prochaine

Dans la dernière diapositive du livestream, Ubisoft indique qu’une bande-annonce en première mondiale sera lancée demain dès 08 heures !

Quant à savoir quand nous pouvons nous pourrons enfin jouer à Assassin’s Creed : Valhalla, Jason Schreier a mentionné sur Twitter qu’une première version du jeu serait sûrement présentée dès la semaine prochaine.

Des fuites et de nombreuses rumeurs aperçues sur les réseaux sociaux suggèrent toutes largement quel sera le prochain scénario du jeu Assassin’s Creed : Valhalla, qui sortira sur les deux consoles actuelles et sur les prochaines PlayStation 5 et Xbox Series X. Dès la semaine prochaine, la révélation tant attendue du gameplay pourrait donc donner un aperçu des images de la prochaine génération de jeux vidéo.