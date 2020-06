« 13 Reasons Why » : la saison finale (saison 4) est enfin disponible sur Netflix !

Après trois saisons hautes en rebondissements et parfois traumatisantes, 13 Reasons Why dévoile sa 4ème et dernière saison. Il va falloir se résoudre à quitter les étudiants de Liberty High !

C’est ce vendredi 5 mai que vous pouvez retrouver la dernière saison de votre série favorite sur Netlfix. On ne spoile rien du tout donc on fera pas de résumé des saisons précédentes mais vu l’intrigue sur laquelle la saison 3 s’arrête, on imagine que la saison 4 est très attendue…

La série a connu un très fort succès dès son lancement en 2017 sur la plateforme Netflix. Elle a également beaucoup fait parler d’elle et a su tirer son épingle du jeu en raison des thèmes forts qu’elle aborde : harcèlement scolaire, suicide, consentement, viol…

13 Reasons Why met en avant des sujets de société très complexes

Des sujets de société qui reviennent énormément en ce moment et qui font autant débat sur les réseaux sociaux que dans la vraie vie. En parlant de ces sujets et notamment du harcèlement scolaire, 13 Reasons Why a pointé du doigt un vrai problème de société.

Aujourd’hui, 6% des élèves français sont sujets au harcèlement scolaire et cela a trop été minimisé par le passé.

Dans l’histoire de l’école, il y a toujours eu des « dominants », notamment ceux considérés comme des « beaux gosses » ou des rebelles, et des « dominés », notamment les élèves timides, premiers de la classe ou considérés comme « looser » en raison de leurs habits et de leur physique. Les « dominants » exercent donc leur pouvoir sur les « dominés » en se moquant d’eux constamment et en étant parfois même violents.

Les « dominés » en pleine adolescence sont fragiles et cela peut les mener à commettre des actes graves tels que le suicide et la scarification. Certains élèves ont même fini par totalement péter les plombs à cause de leur situation terrible et à aller jusqu’à faire du mal aux autres pour effacer leur propre douleur. Les conséquences de ces actes de harcèlement scolaire peuvent être terrible et la série de Netflix nous le montre bien.

13 Reasons Why a déchaîné la polémique avec une certaine scène

Malgré toute la bonne volonté des producteurs de 13 Reasons Why, la série a déchaîné la polémique. Ils n’hésitent pas à clairement dénoncer ce qu’il se passe en montrant des scènes très difficiles à regarder. Lors de sa diffusion, 13 Reasons Why a dévoilé le suicide de son personnage principal, Hannah Baker.

Cette séquence, terriblement violente, a fait un énorme scandale. En effet, selon l’étude publiée dans le « Journal of the American Academy of Child and Adolescent Psychiatry », une vague de suicides chez les 10 à 17 ans aurait été constaté après la diffusion de la saison 1 de la série. Certains jeunes auraient glorifié le suicide après avoir vu l’épisode…

Netflix ne s’est cependant pas laissé faire et a expliqué qu’au contraire, les adolescents ayant regardé la série jusqu’au bout n’auraient plus d’envie de suicide. Mais ils n’ont pas eu d’autres choix que de supprimer la scène du suicide d’Hannah. La saison 1 se concentre tout de même sur ce qui l’a poussé à mettre fin à ses jours.

13 Reasons Why : les producteurs voulaient éduquer les téléspectateurs sur le harcèlement scolaire mais également la culture du viol et la notion de consentement

La 4ème et dernière saison de #13ReasonsWhy sera disponible dans quelques heures sur Netflix. pic.twitter.com/32nTzX8ueI — Infos Séries FR (@InfosSeriesFrc) June 4, 2020

Quoi qu’on en dise, la série 13 Reasons Why a aussi une vocation éducative. Beaucoup minimisent le harcèlement scolaire et les actes liés. Pour beaucoup d’adolescents (et même d’adultes car tout continue, même dans le milieu professionnel), les simples moqueries ne sont rien. Pourtant, elle peut amener des adolescents à aller jusqu’au suicide car, répétées, ces moqueries tuent la confiance en soi.

Ainsi, bien que controversée, la série de Netflix apprend plusieurs choses à ses téléspectateurs :

Le harcèlement est un tout : même les petites moqueries ou les petits gestes comptent et peuvent être la goutte d’eau qui fait déborder le vase

Les personnes suicidaires ne sont pas forcément repérables. Ils peuvent cacher leur mal-être à tout le monde et n’en parler à personne. Les parents, proches et amis des victimes peuvent ne pas s’y attendre du tout alors qu’ils étaient là pour la personne concernée.

La culture du viol normalise voire encourage le viol : elle rend la vie des adolescents et personnes harcelées très difficile

13 reasons why est donc bien plus qu’une série sur le harcèlement. Elle va plus loin en mettant en avant la sexualité des adolescents, la notion de consentement et la culture du viol.