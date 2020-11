Intermarché clashe directement Amazon et Jeff Bezos : une grosse innovation en proposant un “drive solidaire” pour tous les petits commerces !

Intermarché fait un joli pied de nez à Amazon !

Alors que les petits commerces sont en colère depuis les dernières annonces du gouvernement, Intermarché a décidé de réagir et de frapper fort avec une opération très novatrice. En effet, l’enseigne de la grande distribution a annoncé vouloir lancer un « drive solidaire. Le principe que souhaite mettre en place Intermarché localement est le suivant : proposer aux petits commerçants locaux, et plus particulièrement aux librairies pour démarrer, de mettre en vente leurs articles sur une place de marché que détient le groupe.

Le président de l’enseigne, Thierry Cotillard, a en effet annoncé que cela serait désormais possible dans les 1500 drives Intermarché disponibles en France grâce à une plateforme développée par Mirakl, un acteur informatique important dans ce domaine d’activité. Sur toute sa communication sur le sujet, Intermarché est assez violent avec Amazon qu’il cible très directement. La marque a choisi en effet d’interpeller directement le président d’Amazon, Jeff Bezos, avec son accroche « Sorry Jeff« .

Bravo @intermarche, vous devriez donner un nom à ce nouveau service. Place de marché par exemple? Ou marketplace puisque vous aimez les aimez les anglicismes comme « drive »? Une vraie innovation qu’#Amazon ne pourra pas copier #amazonbashing pic.twitter.com/fW7EG3sUKk — Yassir Khalid (@yassir_khalid) November 5, 2020

Qu’il s’agisse d’un simple coup de communication ou bien d’une réelle volonté d’Intermarché d’aider les plus petits commerces, on ne peut que souligner le courage de prendre les devants sur ce sujet : Amazon est en train de gagner du terrain sur la vente en ligne et on imagine qu’indirectement Intermarché pourrait également perdre des marchés même si la librairie n’est pas leur coeur de cible. Pour celles et ceux qui ne le savent pas, Amazon a d’ailleurs débuté sur le web en proposant au départ la vente en ligne de livres : ce n’est probablement pas un hasard si Intermarché a ouvert sa plateforme en ligne uniquement aux libraires !

Jeff Bezos devient fournisseur « officiel » des produits « non essentiels » en ce 1er Novembre…💵 pic.twitter.com/WPXXvAMfFQ — Nikolaos (@Nikolao62897889) November 1, 2020

Mais est-ce que le succès sera bien au rendez-vous ? Pour le savoir, il va falloir être patient car la plateforme d’Intermarché vient tout juste de se lancer et il est encore bien trop tôt pour en tirer des conclusions positives ou même négatives.

Une communication qui rappelle celle de Burger King !

Il y a tout juste quelques jours, Burger King communiquait à son tour avec une publication sur les réseaux sociaux et dans le Journal du dimanche qui a été très remarquée. Sur cette dernière, on pouvait voir écrit dans de grosses lettres “Commandez chez McDo” ! Un appel à aller commander des hamburgers chez son plus gros concurrent, mais pas seulement. En lisant la lettre de Burger King dans le détail, on pouvait en effet constater que l’enseigne incitait également à commander chez KFC, Big Fernand, et d’autres enseignes de restauration rapide. Mais le “roi des burgers” demandait également à ses clients de soutenir leurs commerces locaux… bien qu’ils préfèrent évidemment que les clients continuent de venir chez eux goûter à leurs succulents hamburgers comme le Whopper ou le fameux Steakhouse !

Intermarché a décidé de détourner la publicité de Burger King et répliquer à Amazon. Malin ! pic.twitter.com/2fNGHdibwF — Victor Lefranc 🍥 (@VictorLefranc) November 4, 2020

En regardant la dernière communication d’Intermarché qui interpelle directement Amazon dans son titre, on ne peut que penser à cette communication toute récente de Burger King qui a fait un gros carton sur les réseaux sociaux : alors pourquoi se priver après tout ? En attaquant directement Amazon, Intermarché met en avant le fait également que l’entreprise de Jeff Bezos qui revendique 420 millions d’euros pour sa contribution fiscale française, ne fait pas toujours preuve d’équité et que l’économie mais également les emplois de demain sont complètement remis en cause par ce modèle qui peut faire beaucoup de mal à la grande distribution française.