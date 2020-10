Un randonneur apeuré face à un puma a sans doute pensé qu’il allait mourir, une vidéo effrayante

Cet américain de 26 ans se retrouve en montagne pour son jogging. Jusqu’à maintenant, la situation est relativement classique, mais, soudainement, il croise la route d’un puma très agressif. Kyle Burgess a sans doute pensé qu’il allait perdre la vie à ce moment puisque l’animal était très en colère comme le montrent les images tournées le 10 octobre dernier. Cela montre également qu’il faut être très vigilant lorsque vous vous promenez en montagne.

TONIGHT on 2News:

VIDEO: Imagine being out for a hike, as Kyle Burgess was, when a mother cougar charged and then stalked him for six minutes.

Hear from him on 2News at 5, on your TV or streaming: https://t.co/mRUnkUFqYw pic.twitter.com/ERpqk6A5YW

— KUTV2news (@KUTV2News) October 12, 2020