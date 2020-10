Cet anaconda vert filmé en plein repas peut peser 200 kg, une vidéo très effrayante

Les réseaux sociaux ont partagé en masse cette vidéo qui dévoile un anaconda vert en plein repas. Avec cette proie, il devrait alors se restaurer pour plusieurs jours et ces animaux sont assez incroyables, mais également effrayants si vous avez comme moi la phobie des serpents. Dans ce cas de figure, il est difficile de visionner la vidéo sans avoir les poils qui se dressent sur l’ensemble du corps. Pour certains, la proie semble beaucoup trop grosse pour l’anaconda vert qui reste bien décidé à l’engloutir.

La technique de chasse de l'anaconda vert est simple : étreindre et étouffer son adversaire jusqu'à ce que celui-ci ne puisse plus respirer. Problème, le caïman peut tenir près de deux heures en apnée. pic.twitter.com/XgYbnvoRMy — National Geographic Wild France (@NatGeoWildFr) February 15, 2020

Un serpent impressionnant en provenance du Brésil

Si vous programmez des vacances au Brésil dans les prochains mois, si cela est possible, sachez que ces spécimens ne sont pas rares. Ils sont impressionnants à cause de leur taille, mais également de leur poids puisqu’ils peuvent peser près de 200 kilogrammes tout en mesurant 7 mètres de long. Selon certains professionnels, ce serait même l’espèce la plus grosse et la plus lourde sur l’ensemble de la planète.

Vous saviez que l’anaconda vert pouvait peser plus de 200 kg ? Et ouais ! http://t.co/YfbD3nIX8T #Bienvenueauzoo pic.twitter.com/OCECHOZc5p — Adeline la Girafe (@AdelinelaGirafe) April 13, 2014

Regarder la vidéo est déjà déstabilisante, mais se trouver en face d’un anaconda vert doit être insupportable .

. Généralement, le serpent a tendance à chasser la nuit, mais il n’est pas rare qu’il sorte de sa cachette au cours de la journée.

La proie ne semble pas identifiée, mais elle est beaucoup plus imposante par rapport à la taille de l’anaconda vert.

Une promenade dans la forêt amazonienne pourrait donc être traumatisante pour toutes les personnes qui n’apprécient pas forcément ces animaux. Pour les Brésiliens, la proie ne peut pas être autre chose qu’un capybara puisqu’il est très apprécié.

L’anaconda vert mange-t-il une vache ?

Les images dévoilées sur les réseaux sociaux ne sont pas forcément d’une très bonne qualité. Il est donc difficile d’avoir une idée de la proie, mais, au vu des couleurs, nous pourrions penser à une vache. Dans tous les cas, elle n’a pas fait long feu face à cet anaconda vert. Si vous cherchez des vidéos du même genre, sachez que la plateforme YouTube regorge de ces images aussi effrayantes que passionnantes, voire choquantes. N’ayez toutefois aucune crainte, car un tel spécimen ne pourra pas être identifié en France, il faut donc se rendre dans quelques zones du globe comme la forêt amazonienne.

Sachez également que cet animal a une technique très spéciale pour chasser puisqu’il peut éteindre avant d’étouffer sa proie. Il pourra ensuite l’engloutir uniquement lorsqu’elle arrêtera de respirer. Cela est toutefois difficile pour certains animaux comme le caïman puisqu’il peut tenir deux heures en apnée, l’anaconda a tendance à lâcher l’affaire bien avant. En ce qui concerne les images, vous pourrez les retrouver sur Tribunal du Net.