Ces perroquets ont été exclus du zoo parce qu’ils insultent le public : les visiteurs sont choqués et outrés par leur comportement inacceptable !

Les animaux ont parfois des comportements assez inattendus dans les zoo !

Nous avons tous un jour réalisé une visite au zoo avec des proches ou des enfants. Et généralement, nous sommes d’ailleurs assez émerveillé par la beauté et le comportement de certains animaux que nous n’avons pas toujours l’occasion de voir dans la vie de tous les jours. Il faut bien avouer qu’aujourd’hui, voir des éléphants, des lions ou encore des tigres ne relève pas du quotidien des français, et c’est aussi le cas dans d’autres pays ! Pourtant, aux Etats-Unis, certains n’hésitent pas à voir les tigres comme de véritables animaux de compagnie et se trouvent chez eux avec des bébés tigres pour leur propre plaisir, quitte à être dans l’illégalité.

On a notamment pu le voir récemment dans un documentaire sur Netflix qui a fait un véritable carton : Tiger King (Au royaume des fauves en français). Derrière ce titre accrocheur, le documentaire révèle notamment un trafic de tigres qui peut paraître assez surprenant, tout comme le principal protagoniste de cette série documentaire : Joe Exotic.

Mais dans un certain zoo anglais, ce n’est pas tout à fait les animaux qui ont fait s’émerveiller les spectateurs, mais plutôt le mauvais comportement de certains animaux qui ont rendu complètement furieux certains visiteurs ! Il faut dire que ce que l’on a pu voir dans ce zoo n’est vraiment pas commun et a de quoi étonner, comme vous allez pouvoir le voir par la suite…

Ces perroquets insultent les visiteurs et le personnel du zoo : ils ont été virés !

C’est dans un zoo anglais près de Boston, à Lincolnshire Wildlife Park, que CNN a dévoilé une nouvelle incroyable à laquelle personne ne s’attendait vraiment. Le directeur général du zoo Steve Nichols a pris la parole devant un journaliste de CNN et a d’ailleurs fait part de son étonnement. Dans l’entretien qu’il a accordé, il raconte que cinq perroquets étaient devenus complètement fous : ils insultent les enfants, le public, et même le personnel du zoo y compris le directeur. Même s’ils viennent d’Afrique et qu’ils auraient pu coûter très cher à ce zoo anglais (bien que l’on ait appris qu’il s’agit de dons de la part de généreux donateurs), la direction a dû prendre des mesures radicales quitte à ce que cela ne plaise pas à tout le monde : les perroquets ont tout simplement été bannis du zoo !

Five African grey parrots have had to be removed from display at a Lincolnshire Wildlife Park for swearing at visitors and then laughing with each other. pic.twitter.com/e2PuFPlkn6 — Quite Interesting (@qikipedia) October 13, 2020

En effet, le personnel du zoo espère que cette exclusion temporaire permettra à Billy, Tyson, Elsie, Jade, et Eric d’avoir un meilleur comportement dans le futur pour ne pas choquer les visiteurs. Comme l’a expliqué le directeur du zoo, même si les perroquets ont été mis en quarantaine avant d’être mis en avant dans le zoo, ils ont très rapidement commencé à insulter tout le monde d’une manière assez violente.

Malheureusement, les visiteurs n’ont pas toujours la bonne attitude à adopter face à ce phénomène plutôt étonnant : certains n’hésitent pas à rendre la pareille aux perroquets et à les insulter à leur tour ! Si cela a pu amuser certains visiteurs, on imagine que la direction du zoo n’a pas dû voir cela d’un très bon oeil. La réputation du zoo pourrait en effet être remise en cause à la suite de cet incident et faire fuire les visiteurs : une issue que le zoo ne souhaite pas pendant la crise sanitaire du coronavirus !