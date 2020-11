Vinaigre de cidre : découvrez les bienfaits surprenants qui pourraient très bien boulverser votre vie au quotidien !

Comment le vinaigre de cidre peut vous aider ?

Qu’il soit consommé comme pur ou bien dilué dans l’eau, le vinaigre de cidre regorge de propriétés qui pourraient vous être très utiles au quotidien. Par exemple, peu de personnes le savent mais le vinaigre de cidre peut même remplacer votre après-shampoing ou être utilisé comme une lotion tonifiante. Bien au delà d’une utilisation alimentaire, le vinaigre de cidre est donc également une solution qui est parfaite pour changer votre vie dans bien d’autres domaines que l’alimentation.

En effet, il faut bien se rappeler que les anciennes générations de nos grand-prends utilisaient le vinaigre de cidre pour remplacer des médicaments trop chers à l’époque mais également des produits de beauté. En revanche, il faut néanmoins bien noter que pour avoir des effets bénéfiques du vinaigre de cidre sur votre santé, il vous faut absolument opter pour du vinaigre de cidre de qualité qui n’est pas bas de gamme, artisanal et idéalement biologique. Le vinaigre de cidres étant riches en vitamines, en acides essentiels, en oligo-éléments, et en enzymes, cela en fait un atout de taille pour lutter contre de nombreux maux.

Quels sont les avantages du vinaigre de cidre pour votre santé ?

Les avantages du vinaigre de cidre sont nombreux et ne concernent en effet pas que votre alimentation, bien loin de là !

Le vinaigre de cidre est excellent pour votre peau

Vous avez besoin d’améliorer votre teint de peau ? Alors le vinaigre de cidre est fait pour vous ! Il possède en effet des qualités dites astringentes mais aussi anti-bactériennes. Concrètement, ces propriétés permettent au vinaigre de cidre de nettoyer la peau de façon assez significative. Pour que tout soit pleinement efficace, nous vous conseillons de diluer un peu de vinaigre de cidre dans de l’eau, puis de l’utiliser par la suite comme une lotion pour la peau avec un peu de coton.

Mais en plus de nettoyer votre peau, le vinaigre de cidre va également vous permettre d’éviter les démangeaisons, l’apparition de taches de peau et d’acné, ou encore d’assécher des boutons, cicatriser plus rapidement des blessures… Les utilisations possibles sont très nombreuses !

Le vinaigre de cidre est très bon pour la digestion

Aussi étonnant que cela puisse paraître, le vinaigre de cidre est excellent pour votre digestion : il facilite le renouvellement de la flore intestinale et apaise même les brûlures d’estomac. Il est idéal pour être utilisé avant un gros repas, tout en buvant un verre d’eau une demi-heure avant de prendre votre repas. Notez que c’est aussi un très bon remède si vous êtes souvent constipé !

Le vinaigre de cidre est excellent pour les cheveux

Si vous avez constaté récemment que vos cheveux étaient très secs et même ternes, que la couleur de votre chevelure s’estompe, ou que les pellicules vous rendent la vie difficile, alors ne cherchez pas plus loin : le vinaigre de cidre est là encore fait pour vous ! Cela vous permettra d’autant plus d’avoir des cheveux assez souples et qui resteront très simples à démêler. En mélangeant le vinaigre de cidre avec la même quantité d’eau, vous pouvez vous en sortir comme un après-shampoing très efficace, ou encore comme un masque que vous devrez laisser agir pendant une vingtaine de minutes sur des cheveux encore humides.

D’autres utilisations sont possibles !

On ne le sait pas, mais le vinaigre de cidre comporte également bon nombre d’autres utilisations possibles comme le soulagement de l’arthrite, les tendinites, ou encore l’arthrose. Cela permet également d’améliorer la circulation du sang en réduisant les risques du cholestérol.