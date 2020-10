McDonald’s dévoile des nouveaux produits de sa collaboration avec J. Balvin et surprend tous les fans de fast-food !

Le moins que l’on puisse dire, c’est que McDonald’s sait se montrer encore une fois à la pointe de la communication avec des artistes !

Comment McDonald’s innove avec des idées qui sortent toujours de l’ordinaire ?

Il faut dire qu’il est peut être parfois compliqué pour une enseigne de restauration rapide comme McDonald’s de trouver de nouvelles idées mais comme on a pu le voir récemment, que ce soit pour ses hamburgers, ses produits alimentaires comme les mini-carottes dans les Happy Meal, ses menus avec récemment la collaboration avec Travis Scott, et même sa communication avec une campagne marketing à la pointe avec des panneaux publicitaires croqués, McDonald’s sait se montrer efficace !

De leur côté, les artistes qui ne peuvent plus donner de concerts en dehors de leur pays n’hésitent pas également à collaborer avec les marques pour faire parler d’eux. On a par exemple pu voir le rappeur Travis Scott donner un concert dans le jeu-vidéo Fortnite devant des millions de joueurs. Mais aujourd’hui, après une collaboration avec McDonald’s, c’est l’enseigne de fast-food qui a décidé de faire appel à un autre artiste très connu par les jeunes auditeurs de musique reggaeton, bien que cette collaboration doit également ravir les autres fans de McDonald’s.

.@JBALVIN devient le 2è artiste à avoir son propre menu au @McDonalds 🍔🍟 Dispo aux US uniquement, il est possible de le composer dans tous les McDo : Big Mac sans cornichons, frites médium avec Ketchup et McFlurry Oreo 🧁 pic.twitter.com/fm9oCcer3n — Island Def Jam (@islanddefjam) October 6, 2020

Après avoir sorti un menu inédit, McDonald’s collabore à nouveau avec J. Balvin pour une collection de mode inédite !

En effet, pendant une très courte durée, McDonald’s avait proposé dans ses restaurants un menu absolument exceptionnel et inédit basé sur les envies de J. Balvin, de son vrai nom José Álvaro Osorio Balvín. Cet artiste de reggaeton qui peut paraître inconnu a déjà fait danser des millions de personnes sur la planète, et peut être même vous sans le savoir. Alors qu’il apprécie l’enseigne de fast-food, McDonald’s lui a proposé alors de sortir un tout nouveau menu spécial ! A l’intérieur de ce menu, on retrouve donc un Big Mac mais sans cornichons, des frites McDonald’s de taille moyenne avec leur sauce ketchup, et enfin comme dessert un McFlurry Oreo.

Il se confiait par ailleurs au webzine Hypebeast en racontant qu’il était un fan absolu de McDonald’s depuis bien longtemps, alors même qu’en Colombie aucun McDonald’s ne se trouvait à sa proximité. Il avait décidé alors de se rendre dans un McDonald’s dès son arrivée aux Etats-Unis, quand d’autres se précipitent vers des monuments comme la fameuse statue de la liberté à New York !

weird flex, but ok. yes merch includes a @JBALVIN receipt tattoo pic.twitter.com/cQaztI94Wi — McDonald's (@McDonalds) October 15, 2020

Mais non content de cette collaboration qui reste plutôt inédite dans le monde du fast-food, McDonald’s et J. Balvin ont décidé d’aller encore plus loin et de continuer l’expérience sur un autre terrain. En effet, comment tout d’abord ignorer le lien entre musique et mode vestimentaire ? Tout le monde l’a bien compris y compris McDonald’s et J. Balvin, et les deux parties ont donc décidé de sortir une ligne de vêtements commune. Disponible sur le site internet de McDonald’s, les clients du fast-food vont pouvoir acheter des articles en série limité aussi variés que originaux.

Brands cannot get enough of @JBALVIN this year: • Collection with @BAPEOFFICIAL

• Collection with @GUESS

• Meal and merch with @McDonalds

• Air Jordan 1 with @Nike Where he/his team have been smart: all these collabs bring to life his latest album Colores. pic.twitter.com/EjJdddOOpH — Gaëlle Siourakan (@GSiourakan) October 21, 2020

On va donc retrouver à la vente une bague McDonald’s, des vêtements aux couleurs criardes (jaune fluo, rose fluo, cyan, et noir) avec un t-shirt, un sweatshirt, ou encore un tablier. Mais l’Oreo est également mis à l’honneur avec des vêtements qui arborent des morceaux de glace Oreo sur l’ensemble : une façon pour tous les fans de montrer son adoration pour le McFlurry ! On retrouve enfin une réplication d’un ticket de caisse du menu de J. Balvin imprimé sur des vêtements, pour immortaliser ce menu en édition limitée.