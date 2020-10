Lidl vous prévient : Monsieur Cuisine Connect revient très vite dans les rayons et nous avons une date !

Le monde des robots est largement apprécié et les consommateurs sont nombreux à s’arracher ces petits bijoux. Ce sont de vrais petits chefs, il suffit de suivre les étapes sur l’écran pour obtenir une recette digne de ce nom sans être un fin gourmet. C’est simple, rapide et très efficace, mais les appareils électroménagers sont souvent facturés au prix d’or. Même le Thermomix d’entrée de gamme est « abordable » alors que des concurrents proposent des produits à 1200 euros.

Monsieur Connect signe son retour chez Lidl

Il faut alors une bourse conséquente pour espérer acheter les robots de cuisine les plus perfectionnés et ceux qui sont connectés. Toutefois, Lidl a décidé de casser les prix il y a quelques mois en proposant son propre robot. Le design ressemble à celui des grands concurrents et vous avez des fonctionnalités très sympathiques. Il sera donc de retour le 3 décembre prochain selon les données glanées sur la toile et vous pourrez l’acheter à 359 euros.

Vous devrez sans doute vous rendre dans les commerces dès l’ouverture pour espérer acheter un Monsieur Cuisine Connect .

. Vous pourrez alors préparer de bons petits plats à toute la famille avec des recettes enregistrées.

Lors de sa mise à disposition, Monsieur Cuisine Connect a été vendu en quelques heures seulement.

Petit velouté de carottes au curry

Trop bon ! J'ai un peu abusé sur le curry mais moi ça me va 😋🤤

Chéri @Flo23500 je te rassure, il en reste pour toi demain sinon je risquerai de devenir trop aimable ! 😂😂😂🥕🥕🥕 #MonsieurCuisineConnect #RecetteCookomix pic.twitter.com/QGpGp7Bedn — GuerriereDeLaVie (@GuerriereDeLaVi) October 18, 2020

Les stocks étaient donc épuisés très rapidement, mais il revient en force dans les 1500 commerces de Lidl qui continue de combler les attentes des consommateurs. Il suffit de feuilleter les catalogues pour constater que la firme fait d’importants efforts pour vous proposer de vrais appareils dignes de ce nom.

De nombreux tests pour le Monsieur Cuisine Connect

Dès sa sortie, les tests ont été nombreux notamment sur YouTube. Certains ont adoré et d’autres n’ont pas aimé le concept. Il faut toutefois noter qu’il peut réaliser des recettes comme des concurrents avec un prix très attractif. Lorsque vous comparez celui-ci à une autre référence facturée 1200 euros, vous comprenez rapidement l’engouement suscité par Monsieur Cuisine Connect qui devrait faire son retour le 3 décembre comme le précise le site Les Numériques.

Sur cette plateforme d’ailleurs, il a écopé d’une note de 4/5 et les consommateurs lui ont attribué 3/5. Des acheteurs ont été nombreux à acquérir le robot de cuisine pour le revendre ensuite, il sera alors proposé à plus de 500 euros Amazon. Patientez jusqu’à la fin de l’année, le robot de Lidl sera de retour, ce sera donc l’occasion de réaliser un très beau cadeau de Noël à vous ou à l’un de vos proches.