Lidl : les nouveautés du catalogue vont transformer votre cuisine et vos recettes, avalanche de petits prix !

Il est inutile de dépenser une fortune dans des boutiques spécialisées, car Lidl vous propose sans doute le meilleur rapport qualité/prix. Pour ne manquer aucun bon plan, il est conseillé d’installer l’application de l’enseigne. Vous recevez ainsi des notifications dès l’arrivée des nouveaux produits et même lorsque des promotions sont disponibles. Ce sera alors l’occasion de transformer votre cuisine grâce à ces accessoires qui pourraient changer votre façon de préparer à manger et sublimer également votre environnement.

Le Top 3 des appareils chez Lidl qui sont indispensables

Pour la cuisine, vous avez besoin d’appareils de qualité qui sont faciles à ranger. L’enseigne a connu un succès sans précédent avec son robot, mais cette fois, c’est un appareil à croque-monsieur qui sera au rendez-vous. Il peut se transformer grâce à des plaques amovibles et vous pourrez préparer de délicieuses gaufres sucrées ou salées. Pour moins de 20 euros, vous aurez un appareil très pratique et facile à ranger.

Ce sera aussi l’occasion de proposer un croque-madame à votre famille, il suffit d’ajouter un oeuf au centre .

. Vous ne pourrez pas faire l’impasse sur le moule avec un revêtement en céramique pour préparer du pain ou des pâtisseries.

Le moule à charnière est parfait pour les gâteaux, mais il sera aussi idéal pour les cuissons au four grâce à une plaque amovible.

Ces deux derniers accessoires de cuisine sont vendus moins de 6 euros chez Lidl, mais ce ne sont pas les seuls. Vous pourrez acheter une spatule ou un guide pour découper les gâteaux proprement, une grille pour réaliser un glaçage parfait.

Quelques accessoires pour moins de 10 euros chez Lidl

Les accessoires sont dignes des cuisines professionnelles alors que les prix sont très faibles. Vous devrez prévoir moins de 25 euros pour un batteur avec des accessoires, 5 euros pour un bol mélangeur avec un couvercle, 5 euros pour une nappe, 3 euros pour des formes dédiées à Noël afin de préparer de délicieux biscuits. Vous aurez aussi une nappe ronde et des torchons de cuisine ainsi que des boîtes pour conserver très aisément tous les biscuits. Avec les fêtes de Noël qui se profilent à l’horizon, vous aurez forcément besoin de tous les articles de cuisine proposés par Lidl.

Il est alors possible de dépenser moins de 50 euros pour acquérir tous les accessoires indispensables pour préparer à manger comme les chefs les plus renommés en France et dans le monde entier.