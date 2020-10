Les cinq aliments les plus aphrodisiaques pour l’homme !

Le terme aphrodisiaque vient d’Aphrodite, la déesse de l’amour. Et le nom n’a pas été choisi au hasard, loin de là. En effet, on parle d’une substance naturelle (qu’elle soit d’origine animale ou végétale) qui est utilisée pour stimuler le désir sexuel. Depuis bien des années siècles ces produits sont connus et utilisés à travers le monde. On vous propose ici de faire le point, et de savoir quels aliments utiliser pour pimenter vos nuits avec votre partenaire et (re)trouver une libido.

Le chocolat

Bonne nouvelle pour tous les amateurs de chocolat : cela fait plus de 400 ans que le produit est reconnu comme étant un aphrodisiaque. En 1520, le roi aztèque Moctezuma consommait par jour plus de cinquante tasses pour honorer ses femmes. A l’époque des Rois de France, il était considéré qu’inviter une femme à boire un chocolat chaud revenait à lui proposer de faire l’amour par la suite. Mais d’où vient cette réputation ? Tout simplement car le chocolat contient de la phényléthylamine, vulgairement appelée la molécule de l’amour, qui est sécrétée par l’organisme pendant les rapports sexuels. Mais ce n’est pas tout : cette friandise contient également du L-arginine, un acide aminé transformé en oxyde nitrique par l’organisme. Or ce dernier a un effet vasodilatateur. En outre, manger du chocolat stimule la sécrétion d’endorphines, les hormones du plaisir. En somme, tout est réuni pour passer un bon moment.

Les asperges

Outre son symbole phallique, l’asperge deviendra la meilleure amie de votre libido. Riche en vitamine E, elle fluidifie la circulation sanguine. De ce fait, elle permet une meilleure érection chez l’homme, et un relâchement de l’utérus chez la femme (en découle un orgasme féminin plus puissant et de meilleure qualité). De plus, les asperges stimulent la production de testostérone, une hormone au rôle plus qu’important dans le bon fonctionnement de la sexualité.

Les fruits du mer

Les fruits de mer sont si connus pour être des aphrodisiaques qu’ils sont parfois appelés ‘les aphrodisiaques de la mer’. Leurs composants en feront un allié primordial pour vos folles nuits puisqu’ils ont une teneur très élevée en iode et en phosphore, considérés comme de puissants stimulants sexuels. L’huitre, de son côté, est très riche en zing. Or, cet oligo-élément favoriserait la production de testostérone.

Le gingembre

Cette épice est sans doute la plus connue de la liste pour ses présumées vertus aphrodisiaques. Et comme ses camarades, cette racine aurait des bienfaits non négligeable, notamment en ce qui concerne la circulation sanguine. Car le gingembre contient du gingérol, une substances qui stimule et revitalise l’organisme : en étant vasodilatatrice, cette substance facilite l’afflux sanguin, et donc l’érection. Le gingérol permettrait en outre une meilleure mobilité des spermatozoïde, faisant du gingembre un allié de poids si vous souhaitez avoir un enfant. A noter que le gingembre profiterait plus aux femmes qu’aux hommes. Messieurs, vous aurez de meilleurs spermatozoïdes, mais en ce qui concerne le plaisir en lui-même, ce sont ces dames qui sont gâtées : les effets du gingembre se ressentent pour elle en dégageant une douce chaleur au niveau du bassin. A essayer d’urgence, non ?

Les clous de girofle

Vous l’ignorez peut-être, mais les clous de girofle seraient l’aphrodisiaque naturel le plus puissant du marché ! En Asie, c’est l’aliment recommandé à toutes les personnes soucieuses de retrouver un appétit sexuel, ainsi qu’aux hommes qui ont des difficultés à avoir une érection ou qui, au contraire, souffre d’éjaculations précoces. Les clous de girofle aident à améliorer la circulation sanguine, les organes génitaux ne sont ainsi plus délaissés. Attention en revanche, si vous voulez agir sur la production de testostérone, vous devez en consommer en petite quantité, sinon des effets indésirables viendraient inverser votre souhait : une trop grande quantité peut en effet diminuer le taux de testostérone (respectez bien 60mg par jour et soyez sûrs de ne pas dépasser cette dose). . De plus, et comme une qualité ne vient jamais seule, sachez que les clous de girofle sont également conseillés pour palier à la fatigue mentale et physique. Qu’attendez-vous donc ?