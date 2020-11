Le risotto à la menthe, c’est bon, fun et très sympathique pour votre déjeuner

Généralement, le risotto est aux champignons et c’est la recette la plus privilégiée par tous les consommateurs. Il existe des variantes qui sont pourtant méconnues alors qu’elles apportent une touche de nouveauté à votre déjeuner. Pendant le confinement, nous avons tendance à nous focaliser sur de bons repas pour retrouver la forme. En effet, certains Français utilisent cette période à bon escient pour bien manger. Le site du démotivateur propose une délicieuse recette de ce risotto à la menthe.

Comment réaliser votre risotto ?

La préparation est assez facile, vous aurez besoin de 30 minutes pour la cuisson seulement et 10 minutes pour la réalisation de toutes les étapes. Les proportions sont proposées pour 4 personnes, mais vous pouvez les diviser ou les multiplier en fonction de vos besoins. Vous devez donc faire revenir un oignon émincé dans un peu d’huile d’olive et privilégiez une casserole assez imposante.

Vous devez ensuite ajouter 350 grammes de riz dédié bien sûr au risotto, cela sera nettement meilleur .

. Dès qu’il devient translucide, vous pouvez incorporez un verre de vin blanc et vous attendez que le tout mijote.

Lorsque la boisson alcoolisée a disparu, il faut ajouter un litre de bouillon prêt à l’emploi par exemple.

Dès que l’absorption est complète, vous pouvez ajouter les 40 grammes de beurre ainsi que 50 grammes de parmesan râpé. N’oubliez pas bien sûr l’assaisonnement avec le sel et le poivre. Pour apporter la touche très sympathique, il faut ciseler la menthe et l’ajouter 5 minutes avant la fin de la cuisson.

Comment servir votre risotto à la menthe ?

Bien sûr, pour que le riz puisse se gorger de toutes les saveurs de la menthe, il est judicieux de couper en petits morceaux toutes les feuilles et de les ajouter à votre préparation. Prévoyez une cuisson un peu plus longue de quelques minutes et, dès que votre risotto est prêt, vous pouvez dresser les assiettes. Par contre, il y a une petite astuce pour que le tout soit nettement meilleur. Vous versez la quantité de risotto dans les assiettes et vous râpez du parmesan en lamelles assez larges et longues, vous pouvez ainsi les ajouter sur le risotto.

Prévoyez aussi des feuilles de menthe que vous éparpillez sur votre préparation. Il est désormais prêt à être dégusté et il est préférable de le manger bien chaud. Il n’y a pas besoin d’avoir un accompagnement puisque c’est un plat complet, mais vous pourrez commencer le repas avec une salade verte par exemple.