La version vegan débarque chez vous pour Kiri, Boursin, Babybel et La Vache Qui Rit !

C’est clairement une très bonne nouvelle pour tous ceux qui veulent une cuisine vegan. Les marques ont constaté qu’il s’agissait d’un marché en pleine expansion, il est donc préférable de combler les attentes de ces consommateurs souvent très exigeants. Désormais, ils pourront opter pour le Kiri, Boursin, Babybel et La Vache Qui Rit puisqu’une version vegan est dans les cartons. De nombreuses enseignes ont agit de la même sorte comme Ikea ou encore Burger King.

Les recettes vont donc évoluer pour ces produits

Contrairement aux idées reçues, les enfants ne sont pas les seuls à apprécier le Babybel ou encore le Kiri. En effet, les adultes ont parfois une vraie envie de déguster ces produits, mais, à cause du lait, ils doivent les mettre de côté. Il est important de rappeler qu’une personne qui adopte un régime vegan ne doit pas consommer les produits qui sont issus de la production animale. Les restrictions sont donc beaucoup plus nombreuses par rapport aux végétariens par exemple.

Les sociétés sont contraintes d’adapter les recettes en évitant de changer le coût, c’est donc un vrai défi .

. Le Boursin sera végétal avec de la noix de coco et des huiles de colza.

Le fromage qui est idéal pour les tartines sera disponible d’ici la fin du mois d’octobre.

Le mini Babybel devrait suivre le même régime pour plaire au plus vite aux adeptes du vegan.

De plus, le groupe Bel a l’intention de lancer une nouvelle marque internationale, elle sera exclusivement dédiée aux produits conçus avec des plantes.

Le marché pour le vegan prend de l’ampleur

Si auparavant, il était difficile de trouver dans les commerces des aliments avec une composition végétale, ce n’est désormais plus le cas. Il est même possible de trouver un large choix dans les enseignes traditionnelles qui réservent une zone entière pour les produits bio, sans gluten, vegan… Il y a également les établissements spécialisés qui offrent un choix un peu plus vaste avec des spécificités grâce à diverses marques. Le marché du vegan ne semble pas connaître la crise et vous pourrez donc déguster du Kiri, Boursin, Babybel et La Vache Qui Rit dans les prochains jours tout en respectant votre régime alimentaire.

Cette nouveauté ne sera pas seulement idéale pour les adeptes du régime vegan puisque tous les intolérants au lactose seront eux aussi ravis de déguster ces produits sans avoir des désagréments au niveau de leur santé. Surveillez bien vos rayons, les produits devraient arriver rapidement. Ils seront forcément visibles.