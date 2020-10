La recette TikTok incontournable, découvrez ces incroyables chips de pâtes ! La recette est très simple !

Lorsque vous souhaitez réaliser des chips, vous avez tendance à prendre de la pomme de terre. Il faut bien sûr une mandoline pour avoir une faible épaisseur et vous devrez placer au four les fameuses chips pour qu’elles soient très croustillantes. Sur TikTok, une autre astuce a fait le buzz et tous les internautes ont repartagé cette vidéo qui affiche plus de 12 millions de vues. Cette recette vous montre comment réaliser des chips avec des pâtes.

Choisissez des pâtes torsadées pour réussir cette recette

Vous avez donc besoin de quelques pâtes, la quantité dépendra bien sûr du nombre de convives. Vous devez les positionner dans un bol avant de les saupoudrer légèrement avec un peu de farine après les avoir fait cuire dans de l’eau frémissante, elle apportera ainsi le côté croustillant. Ce n’est pas très complexe, il suffit ensuite de faire chauffer de l’huile de friture, d’utiliser de la végétaline ou une friteuse, cela dépend vos préférences et le matériel que vous possédez.

Voici la recette de chips aux pâtes déjà validée par 12 millions d’internautes https://t.co/QmpSyYI8mF — marie france mag (@mariefrancemag) October 19, 2020

Vous plongez ensuite les pâtes comme sur la recette de TikTok et vous attendez qu’elles soient bien caramélisées .

. Il faut bien respecter l’étape de la cuisson dans de l’eau puisque la farine imbibera plus aisément les pâtes.

Vous n’êtes pas contraint de les laisser se reposer ou refroidir, vous les ajouter directement dans la farine puis dans l’huile bien chaude.

Soyez très vigilant et veillez à bien régler la température, cela vous évitera d’avoir de l’huile partout. Vous pourrez ensuite comme Alexandre Calvez a pu le faire sur sa chaîne YouTube les chips avec quelques sauces.

Toutes les pâtes ne sont pas idéales pour la recette TikTok

Le youtubeur a notamment pu réaliser plusieurs recettes avec différentes formes, mais ce sont bien les pâtes torsadées qui offrent les meilleurs résultats. Vous pouvez donc les servir en les saupoudrant légèrement avec des poudres dédiées aux apéros si vous êtes un fan des épices, des herbes de Provence ou encore du poivre, du sel, et même du paprika. À côté, il peut aussi avoir des sauces très sympathiques comme de la moutarde, de la mayonnaise ou du ketchup.

Il faut les faire cuire pendant près de trois minutes pour qu’elles soient bien croustillantes. Cela reste toutefois des pâtes et vous serez rapidement rassasié, il faut donc réellement déguster quelques-unes de ces pâtes, cela vous évitera d’être devant votre assiette sans être en mesure de manger votre repas. L’application TikTok propose souvent des recettes et certaines sont réellement sympathiques comme celle-ci.