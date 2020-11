KFC veut vendre des bûches de Noël qui sentent le poulet frit, découvrez la dernière innovation du restaurant qui fait du bruit sur les réseaux sociaux !

KFC se lance dans un nouveau produit qui pourrait bien faire un carton à Noël !

Alors que nous nous attendons tous à vivre un Noël plus que particulier, KFC a voulu communiquer sur le ton de la rigolade avec une innovation plutôt intéressante. En effet, KFC veut commercialiser une bûche qui sentirait le fameux poulet frit du KFC ! Imaginez un peu l’effet que pourrait produire dans votre domicile la superbe odeur des 11 épices et herbes: une odeur qui va vous donner d’en manger à coup sûr…

D’après KFC, cette fameuse bûche serait réalisée avec Environ-Log qui est spécialisé dans le recyclage et ne serait donc en rien chimique. Mais contre toute attente, ce n’est pas la première fois que KFC a essayé de commercialiser une bûche de Noël : l’enseigne avait d’ores et déjà réalisé cette opération ces dernières années avec un partenariat avec les chaînes de magasins Wallmart.

KFC's wildly popular holiday item—the 11 Herbs & Spices Firelog—will be available again this year.https://t.co/v54stqdcKH — KFI AM 640 (@KFIAM640) October 31, 2020

Combien coûte la bûche de Noël KFC et peut-on l’acheter en France ?

Pour celles et ceux qui voudraient franchir le pas, l’addition risque d’être en revanche très salée ! En effet, une bûche de Noël KFC coûterait 14€, soit 15,88 dollars… et une bûche n’est clairement pas suffisante pour se réchauffer ! Sur les sites d’enchères en ligne, certains ne se privent pas d’ailleurs pour revendre leurs propres bûches KFC sentant le poulet frit jusqu’à près de 50 dollars ! Avec une telle communication, nul doute que KFC devrait faire beaucoup de bruit pour Noël.

Malheureusement, KFC ne semble pas avoir décidé de lancer l’opération en France et semble se concentrer pour le moment uniquement sur le marché américain. On imagine en revanche qu’avec le succès grandissant de l’opération, l’enseigne de fast-food pourrait décider de se lancer en Europe et donc en France d’ici quelques années peut être…

Entre KFC, McDonald’s, et Burger King, c’est la guerre du like !

Depuis quelques années maintenant, les plus grands acteurs de la restauration rapide se font la guerre sur les réseaux sociaux en allant toujours de plus en plus loin sur Twitter, Facebook, et Instagram. Les enseignes de fast-food arrivent sans cesse à trouver de nouvelles idées pour faire parler d’elles, même en période de crise sanitaire du coronavirus où il est très compliqué de communiquer. Très récemment, on a pu voir par exemple le concurrent de KFC, Burger King, inciter ses propres clients à aller commander dans les enseignes de restauration concurrentes via une publication sur les réseaux sociaux mais également dans la presse avec le Journal du dimanche qui a publié la lettre.

Bien que cela soit un coup de communication, cela a été grandement salué par les internautes qui ont reconnu en Burger King le talent dont ils font preuve sur les réseaux sociaux. Du côté de KFC, le restaurant se moquait ouvertement du couvre-feu et incitait ses clients à venir commander son poulet frit avant qu’il soit mis en place.

Pour les villes sous couvre 🔥… À partir de 21h, c’est KFC qui vient à vous en livraison. pic.twitter.com/rU9m3es8lg — KFC France (@KFCFrance) October 16, 2020

Du côté de McDonald’s, récemment l’enseigne mise plutôt sur des partenariats avec des artistes pour réaliser des menus spéciaux dans des temps très limités. On a pu le voir par le passé avec le rappeur Travis Scott, et encore plus récemment avec le chanteur de reggaeton J. Balvin qui a sorti son propre menu avec un Big Mac sans cornichon, puis une ligne de vêtements réalisée en partenariat avec McDonald’s.