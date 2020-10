Détox est miraculeuse ou est-ce une arnaque ? Nous avons enfin la réponse !

Que ce soit les femmes ou les hommes, la détox a la cote, mais est-elle vraiment aussi miraculeuse ? Certains ont tendance à penser qu’il s’agit d’une véritable arnaque. Il y a toutefois une définition précise puisqu’il s’agit d’un concept vous permettant de nettoyer votre organisme. Le but premier consiste à enlever tous les déchets fabriqués par certains aliments comme ceux de la malbouffe.

La détox, un concept marketing pour valoriser les jus

Vos amis ont sans doute déjà évoqué la détox avec leurs fameux jus de carottes, verts ou encore de fruits. Ils s’alimentent avec ces liquides pendant plusieurs jours pour que le foie soit nettoyé par exemple. Le citron est alors au rendez-vous, mais les bienfaits sont-ils réels ?

Du côté des nutritionnistes, ce n’est pas forcément le grand bonheur puisqu’ils rangent la détox du côté des arnaques .

. Un simple jus ne vous permettra pas de supprimer toutes les toxines de votre corps puisqu’elles sont dans tous les cas éliminées naturellement.

Evitez alors le piège des détox commerciales qui sont vendues comme des remèdes miraculeux qui pourraient provoquer des troubles intestinaux.

Bon maintenant il faut se taper les reportages pourris sur les cures détox. Rappelons que la détox n'a AUCUN fondement scientifique : le corps ne se décrasse pas comme une machine, les organes se "nettoient" H24 sauf quand ils sont malades et nécessitent alors des soins médicaux. — William Sauron (@FilouTheFox) January 1, 2019

Certains médecins précisent par contre que le jeûne peut être intéressant notamment pour favoriser l’élimination. Il ne doit pas être de plusieurs jours, mais de quelques heures, par exemple 12 heures. Entre votre dîner et le déjeuner, vous supprimez le petit-déjeuner et vous prenez seulement une boisson froide et/ou chaude. Cela serait suffisant pour vous sentir moins ballonné et vous devrez également réduire les calories de vos prochains repas.

La détox est inutile, votre corps s’occupe de tout

Certaines personnes pensent que le corps n’est pas en mesure de supprimer les toxines, elles adoptent alors des détox, mais également des lavements. Cela serait inutile, vous gagnez uniquement des irritations et des diarrhées dans certains cas de figure. En effet, le corps possède tout ce dont il a besoin pour nettoyer les différents organes. Le système est performant et il est donc inutile d’avoir recours à ces boissons qui peuvent entacher votre foie, et même vos reins sur le long terme.

Il faut savoir que ces deux organes filtrent seuls près de 60 fois le volume sanguin de votre corps. La détox est donc clairement inutile, elle vous apportera plus de côtés néfastes que de bienfaits. Pour que votre corps soit en bonne santé, il suffit d’adopter une alimentation équilibrée, variée et saine. Réduisez votre consommation d’alcool, voire supprimez-la, évitez les matières grasses et dites non au tabac.